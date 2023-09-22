Три года "пилят" 300 миллионов: в центре Львове никак не закончат ремонт улицы

Ремонт обещают завершить к 31 марта 2024 года, но не факт

Пока в Кабмине уверяют, что изменили правила проведения госзакупок, после чего скандалов с тендерами должно стать меньше, очередная странная ситуация возникла во Львове. Там мэрия безо всякого конкурса выделила на реконструкцию центральной улицы более 90 млн гривен.

Об этом "Телеграф" узнал из системы госзакупок Prozorro. Речь идет о проведении дополнительных работ по реконструкции улицы Степана Бандеры, на что мэрия хочет потратить 92,7 млн грн.

Почему даты разные

Победителем тендера стало ООО "Онур конструкцион интернэшнл", с которым был заключен договор, причем других участников тендера попросту не было. Более того, как оказалось договор с "победителем тендера" был заключен еще 2 сентября, в то время как сам аукцион с единственным участником прошел 15 сентября.

Договор за 2 сентября

Данное обстоятельство было замечено не только "Телеграфом", но и пользователи сети уже стараются привлечь внимание к тендеру со стороны Государственной аудиторской службы. Но интересны другие два обстоятельства:

датой начала ремонтных работ в заключенном договоре числится 26 апреля 2021 года, а сроком их окончания – 31 марта 2024-го;

госзакупка называется "Реконструкция улицы Степана Бандеры в городе Львове. Корректировка. Дополнительные работы".

То есть, речь идет не о полноценном тендере, а по сути, о дополнительном соглашении с компанией, ранее выполнявшей эту работу. Отсюда и путаница с датами, ведь сам договор был заключен раньше, чем проведен формальный тендер, и собственно название аукциона.

Начали работы в 2021-м, а закончат 3 года спустя

Действительно, еще в августе 2020 года во Львове провели тендер на реконструкцию улицы Степана Бандеры, который выиграл "Онур конструкцион интернэшнл", и уже тогда он привлек к себе внимание СМИ и политиков, оппозиционных к городским властям.

Сомнительный победитель и подозрения в хищении

Так, СМИ отмечали, что конкурент "Онур конструкцион интернэшнл" — ПАО "Львовское специализированное строительно-монтажное управление №1" предложило свои услуги всего на 10 гривен дороже "Онура". По правилам преимущество на тендере отдается более дешевому предложению и потому этот способ часто используют для побед на аукционе недобросовестные бизнесмены и чиновники, разыгрывая конкуренцию между "своими" фирмами.

А в октябре 2020-го нардепы от партии "Европейская справедливость" подписали обращение к городским властям, в котором обратили внимание, что изначально в бюджете на реконструкцию заложили 112 млн грн, но затем заключили дополнительных договоров еще на 97 млн грн. В итоге вышла сумма в 209 млн грн, а мэра Львова Андрея Садового заподозрили в попытке вывести из городской казны эти деньги при помощи допсоглашений, что также часто используется недобросовестными чиновниками и бизнесменами.

Мэр Львова Андрей Садовой

В апреле 2021 года "Онур конструкцион интернэшнл" начала работы на Степана Бандеры, а открыли улицу для движения транспорта лишь в декабре.

Отметим, что "Онур конструкцион интернэшнл" — это дочерняя компания международной строительной корпорации Onur Group, которая занимается строительством автодорог и соответствующей инфраструктуры.

В Украине компании из состава Onur Group неоднократно становились победителями гостендеров по программе "Большая стройка". Например, тот же "Онур конструкцион интернэшнл", по данным аналитического сервиса YouControl, выиграл на государственных тендерах 100,6 млрд грн.

Впрочем, данная цифра явно неполная, так как например 301 млн грн за улицу Степана Бандеры в списке выигранных "Онур конструкцион интернэшнл" тендеров, "Телеграф" не нашел.

А тем временем даже в СИЗО скандальный бизнесмен Игорь Коломойский продолжает зарабатывать на гостендерах – его фирма "Авиас" выиграла их уже на общую сумму в 1,5 млрд грн.