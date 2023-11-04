Россияне упекли за решетку на 27 лет украинского пограничника за преступление, которое он не совершал

Сергей Ростовский после длительного плена приговорен к тюремному заключению

Украинский пограничник Сергей Ростовский, уже 19 месяцев находящийся в российском плену, несмотря на надежду родных на обмен приговорен к длительному сроку заключения. Соответствующее решение на днях вынес Верховный суд террористической "Донецкой народной республики".

Инспектор пограничной службы высшей категории – начальник отделения пограничной службы Сергей Ростовский оказался в плену у россиян в апреле 2022 года вместе с побратимами, с которыми держал оборону на заводе имени Ильича в Мариуполе. Спустя почти год неожиданно для семьи он стал "героем" криминальной хроники, как обвиняемый в расстреле медиков — супругов Шуваловых. Все происходило по стандартной схеме: признание на камеру, тиражирование видео в СМИ и судебное разбирательство по делу. К этому прецеденту пыталась привлечь внимание общественности жена бойца Юлия, настаивая: все признание получены с помощью физических издевательств и пыток, последствия которых видны невооруженным глазом. Крепкий и мускулистый Сергей за месяцы плена похудел чуть ли не вдвое и выглядит осунувшимся.

Но, несмотря на усилия родных, Сергей Ростовский в первые дни ноября услышал приговор. Он был признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном по мотивам политической, идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории (пункты "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 105). 1 ст.356 Уголовного кодекса рф). Наказание назначили максимальное, сложив сроки, предусмотренные двумя статьями, соответственно, за решеткой украинец должен провести ближайшие 27 лет.

Юля хочет, чтобы о ее муже не забывала Украина, и при первой возможности обменяла его.

- Конечно, мой муж не убивал этих гражданских, потому что был ранен на тот момент и не мог добраться с завода в район, где все произошло. Но почему-то оккупанты решили именно на него повесить это преступление, — отметила в комментарии "Телеграфу" жена пограничника Юлия Ростовская. — Нашли каких-то свидетелей и обставили все так, что Сергей открыл огонь по супругам-медикам. Кстати, что это за люди и существуют ли они вообще, неизвестно, потому что на суде физически они не присутствовали, только оглашались их письменные показания. В общем, то, что происходило на заседаниях, это просто некий спектакль, который не имел ничего общего с правосудием. Шансов на оправдание у мужа не было, потому что он к тому же признал свою вину. Но считаю, что у него просто не было выбора в тех условиях, в которых он оказался.

Юлия отметила, что за последние месяцы муж немного набрал вес, но до сих пор значительно худее, чем был до плена. Есть ли у него какие-то проблемы со здоровьем кроме этого, ей неизвестно. Пока неясно и где будет отбывать долгий срок Сергей.

– С момента как мама мужа, которая присутствовала на суде, сообщила, что ему дали 27 лет, нахожусь в состоянии шока, – говорит женщина. – И что делать дальше, не знаю. Минимум, что могу сделать, чтобы имя Сергея оставалось в Украине на слуху, и ждать обмена. Разумеется, они сейчас не проводятся, но когда будут возобновлены, хочу, чтобы мой муж вернулся домой одним из первых. Он имеет право на это, столько уже пережив в плену.

Дениса Гангалу в "ДНР" приговорили к пожизненному заключению, также якобы за убийство гражданских.

Дело Сергея Ростовского не единственное, в котором обвиняемыми в убийстве жителей Мариуполя россияне назначили украинских военных. К примеру, в конце сентября к пожизненному заключению приговорили военнослужащего 23-го отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины 28-летнего Дениса Гангалу. Такое наказание ему назначено якобы за расстрел в середине марта 2022 года гражданских автомобилей, что привело к гибели трех человек.

А в середине октября обвинительный приговор за покушение на убийство, жестокое обращение с военнопленными и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, с применением предмета, используемого как оружик услышали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Артема Бучковского приговорили к 22 годам, Владислава Стрюкова — к 20, а Илью Гальчукова, Владислава Сергейчука, Сергея Книжника, Сергея Кривцуна и Александра Матушанского — к 16. По данным российских медиа, они были причастны к пыткам врагов на заводе "Азовмаш".

Пехотинцы, защищавшие Мариуполь, дали разные сроки по фейковому обвинению в издевательстве над пленными.

Главным пострадавшим по делу стал 41-летний мариуполец, перешедший на сторону врага и служивший в народной милиции ДНР. По крайней мере, его историю активно использовали журналисты для создания соответствующего общественного мнения. Якобы мужчина после выполнения задания от командования решил навестить родителей в Мариуполе, где и был захвачен, затем его длительное время удерживали и избивали украинские военные, самые тяжелые повреждения ему якобы нанес морпех Дмитрий Евган. Дело последнего выделено в отдельное производство из-за общественного резонанса. Кроме стандартных обвинений, как у побратимов, оккупанты добавили ему еще "насильственный захват власти и обучение террористической деятельности". Процесс до сих пор продолжается в Москве.

Как сообщал "Телеграф", на самом деле именно россияне издеваются на украинскими пленными, как военнослужащими, так и гражданскими, о чем рассказывают украинцы, освобожденные из заключения.