Без цепи прикованы. Что известно об украинских заложниках на судне в Мозамбике

Долги владельца удерживают двух украинских моряков на траулере за тысячи километров от дома

Из-за долгов и нежелания владельца рыболовного судна выполнять свои обязательства украинские моряки застряли в Восточной Африке за тысячи километров от дома. Они могут свободно передвигаться по столице Мозамбика, но пока лишены возможности вернуться на Родину.

В порту столицы Мозамбика Мапуту уже несколько месяцев стоит на рейде судно Volopas. Его команда, в состав которой входят двое украинцев, пригласила о помощи, распространив видеообращение.

Как выяснилось, этот траулер уже фигурировал в неприятных историях, в частности, в 2015 году был арестован российскими пограничниками по подозрению в незаконном промысле крабов в Баренцевом море. Тогда судно еще называлось Adexe Primero и принадлежало испанской компании Mariscos Polar SL, которая была оштрафована на 1,03 млн рублей, а капитан — на 515 тыс. рублей.

И теперь очередной скандал, в который попал траулер, уже под новым названием Volopas и с новым хозяином компанией Iceberg Seafood FZC с центральным офисом в Дании. Но по данным проекта MarineTraffic, местом приписки судна является испанский порт Виго, а ходит оно под флагами Камеруна.

В столице Мозамбика большой порт, ставший на несколько месяцев местом жительства двух украинцев.

Телеграфу удалось выйти на украинцев, живущих в Мапуту, и через них пообщаться с нашими моряками. По их словам, проблемы возникли из-за долгов владельца судна, который не выплатил местному порту 250 тыс. долларов. В ответ его администрация отказалась оформлять документы, с которыми они могут возвратиться домой.

— Члены команды могут свободно выходить в город и могли бы уехать домой, если бы владелец компании либо уплатил долг и забрал судно, либо нашел другой экипаж. Но он не выполняет свои обязательства и удерживает двух украинцев, двух россиян и литовца на судне без ротации. Но они не под арестом, арестовано только судно, — передали сообщения от наших моряков соотечественники.

Наше издание также поинтересовалось у Профсоюза рабочих морского транспорта Украины (ПРМТУ), не обращались ли за помощью к ним моряки с судна Volopas, и как может быть решена данная ситуация. Там объяснили, что запрос не получали и рычаги влияния в рыболовной отрасли имеют очень ограниченные.

Судно со скандальной славой меняет название и владельца и снова попадает впросак.

— В прошлом году наш профсоюз получил сотню обращений от украинских моряков, работающих на судах торгового флота. Они касались нарушения их трудовых прав (задержка зарплаты, нарушение условий контракта или неправомерное его расторжение, даже буллинга). Нам удалось добиться выплаты неполученных в результате этого 600 тыс. долларов, — отметил председатель ПРМТУ Олег Григорюк. — Также мы иногда получаем запросы от моряков рыболовных судов. К сожалению, международные инструменты, которые мы используем, не действуют для рыбаков. Но иногда с помощью Международной федерации транспортников (ITF) и системы инспекторов ITF удается решить и их проблемы. Но это скорее исключение, чем постоянная практика.

Рыболовный сектор – это сектор повышенной опасности для нарушения трудовых и социальных прав моряков. Для рыболовных судов не работает MLC, 2006 (Международная конвенция Международной организации труда (МОТ) о труде в морском судоходстве), поэтому суда не покрыты страхованием ответственности судовладельца. В самой рыболовной индустрии работают международные уголовные группировки, а контракты моряков не отражают их права. Поэтому профсоюз постоянно напоминает морякам о таких рисках и предостерегает от трудоустройства на рыболовных судах, — отметил председатель ПРМТУ.

Между тем, государство по дипломатической линии помогает украинцам вернуться на Родину, в частности, этим занимается Посольство Украины в ЮАР.

Как сообщал "Телеграф", с февраля прошлого года украинские моряки подтверждают собственную квалификацию из-за международных процедур.