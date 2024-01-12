Украинские моряки застряли в Мозамбике: в МИД прокомментировали ситуацию и опровергли фейки РФ

МИД заверил, что их состояние пока удовлетворительное

На борту рыболовного судна Volopas в порту Мапуту в Мозамбике уже восемь месяцев находятся два украинца. Они не могут покинуть судно, поскольку сотрудники порта забрали у них паспорта.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash. Отмечается, что на борту также находятся двое россиян и литовец. Сообщается, что мужчины якобы питаются раз в день, пьют техническую воду и разводят костер прямо на палубе.

По данным канала, траулер под флагом Камеруна прибыл в порт Мапуту восемь месяцев назад. В это время разворачивался конфликт между нанимателем судна и заказчиком. Поэтому в Мозамбике у Вениамина, Виктора, Игоря, Николая и Алгирдаса забрали паспорта сотрудники порта.

Вернуть их может только юридический агент, на услуги которого нет денег. Также сообщается, что команда судна обращалась в посольства Украины, РФ и Литвы, но это якобы не дало результатов.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию. Как сообщил в комментарии "Телеграфу" спикер МИД Олег Николенко, ведомству известно об этой ситуации.

"Посольство Украины в ЮАР занимается этим вопросом. Морякам оказывают консульскую помощь. Их состояние пока удовлетворительное, они обеспечены питанием и вещами первой необходимости", — подчеркнул он.

Напомним, в ноябре 2023 года в Черном море затонуло грузовое судно Kafkametler. Авария произошла из-за удара корабля о волнорез возле Эрегли в провинции Зонгулдак.