Українські моряки застрягли в Мозамбіку: в МЗС прокоментували ситуацію та спростували фейки РФ

МЗС запевнило, що їхній стан наразі задовільний

На борту рибальського судна Volopas в порту Мапуту в Мозамбіку вже вісім місяців перебувають двоє українців. Вони не можуть покинути судно, оскільки співробітники порту забрали у них паспорти.

Про це повідомив російський Telegram-канал Mash. Зазначається, що на борту також перебувають двоє росіян та литовець. Повідомляється, що чоловіки начебто харчуються раз на день, п'ють технічну воду і розводять багаття прямо на палубі.

За даними каналу, траулер під прапором Камеруну прибув у порт Мапуту вісім місяців тому. У цей час розгортався конфлікт між наймачем судна і замовником. Через це у Мозамбіку у Веніаміна, Віктора, Ігоря, Миколи та Алгірдаса забрали паспорти співробітники порту.

Повернути їх може лише юридичний агент, на послуги якого немає грошей. Також повідомляється, що команда судна зверталася до посольств України, РФ та Литви, але це начебто не дало результатів.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України спростували цю інформацію. Як повідомив у коментарі "Телеграфу" спікер МЗС Олег Ніколенко, відомству відомо про цю ситуацію.

"Посольство України в ПАР займається цим питанням. Морякам надають консульську допомогу. Їхній стан наразі задовільний, вони забезпечені харчуванням та речами першої необхідності", – підкреслив він.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у Чорному морі затонуло вантажне судно Kafkametler. Аварія сталася через удар корабля об хвилеріз біля Ереглі в провінції Зонгулдак.