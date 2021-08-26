Украина подпишет безвиз с экзотической страной, которую не разглядеть на карте: подробности

Украина готовит соглашение с Маврикием, чтобы путешественники смогли увидеть красоту новой страны без бюрократических преград

В Украине одобрили проект соглашения о безвизе с еще одной страной — островным государством в Южной Африке Маврикием, по которому можно будет беспроблемно путешествовать 90 дней кряду.

Об этом говорится в материалах заседания правительства.

Известно, что Маврикий отменяет визы для украинцев, а Украина, в свою очередь, планирует упростить въезд до трех месяцев и условия пребывания в нашей стране для жителей острова.

"МИД подготовил соглашение о безвизе с Маврикием. Сегодня мы одобрили его на заседании правительства. Впереди — подписание соглашения и ряд других процедур, но результат будет один: дополнительно расширим свободу путешествий для украинцев", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отметим, что Маврикий является островом в Южной Африке, причем, он настолько мал, что его даже не разглядеть на обычной карте мира. Площадь острова, который омывает Индийский океан, — чуть более 2 тысяч километров квадратных. Когда-то он был необитаемым, теперь же знаменит среди туристов своими экзотическими пляжами, лагунами и рифами.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Стоит отметить, что этим летом, по данным Университета Джонса Хопкинса, Перу стало мировым лидером по уровню смертности от коронавируса на душу населения.