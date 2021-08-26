Україна підпише безвіз з екзотичною країною, яку не розгледіти на мапі: подробиці

Україна готує угоду з Маврикієм, щоб мандрівники змогли побачити красу нової країни без бюрократичних перепон

В Україні схвалили проект угоди про безвіз з ще однією країною — острівною державою в Південній Африці Маврикієм, де можна буде безпроблемно подорожувати 90 днів поспіль.

Про це йдеться в матеріалах засідання уряду.

Відомо, що Маврикій скасовує візи для українців, а Україна, в свою чергу, планує спростити в’їзд до трьох місяців і умови перебування в нашій країні для жителів острова.

"МЗС підготував угоду про безвіз з Маврикієм. Сьогодні ми схвалили її на засіданні уряду. Попереду — підписання угоди і ряд інших процедур, але результат буде один: додатково розширимо свободу подорожей для українців", — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відзначимо, що Маврикій є островом в Південній Африці, причому, він настільки малий, що його навіть не розгледіти на звичайній карті світу. Площа острова, який омиває Індійський океан, — трохи більше 2 тисяч кілометрів квадратних. Колись він був безлюдним, тепер же знаменитий серед туристів своїми екзотичними пляжами, лагунами і рифами.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування. Варто відзначити, що цього літа, за даними Університету Джонса Хопкінса, Перу стало світовим лідером за рівнем смертності від коронавірусу на душу населення.