Египет открывает новые туристические города: что известно

В Египте появится два совершенно новых места для туристов — близ Каира и на берегу моря

Невзирая на всплеск коронавируса во всем мире, в Египте в ближайшее время планируют открыть два города для туристов: Аль-Галяля и Аль-Аламин.

Об этом в интервью заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

По словам чиновника, эти два города — совершенно новые направления для приезжих. Аль-Галяля находится ближе к Красному морю — в 100 км от Каира, и здесь есть марина для яхт. А Аль-Аламин располагается на побережье Средиземного моря — близ Александрии.

Министр также напомнил, что сейчас туристов из-за границы ждут не только на курортах, но и в исторических местах: в Марса-эль-Аламе, Табе, Нувейбе и Сафаге.

К слову, невзирая на два новых города, стоимость авиабилетов в Египет не изменится. Более того, по словам министра, рейсов может стать больше, так как они хотят связать авиасообщением туристические города внутри страны.

Напомним, ранее о новых городах для туристов заявила Россия, которая оккупировала украинский Крым в 2014 году. На полуострове хотят возвести новое место для отдыха и оборудовать три марины для яхт. Впрочем, ни конкретного места, ни возможного инвестора, ни сроков "чиновники" не называют.