Єгипет відкриває нові туристичні міста: що відомо

В Єгипті з’явиться два абсолютно нових місця для туристів — поблизу Каїра і на березі моря

Незважаючи на сплеск коронавірусу у всьому світі, в Єгипті найближчим часом планують відкрити два міста для туристів: Аль-Галяля і Аль-Аламін.

Про це в інтерв’ю заявив міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.

За словами чиновника, ці два міста — абсолютно нові напрямки для приїжджих. Аль-Галяля знаходиться ближче до Червоного моря — в 100 км від Каїра, і тут є марина для яхт. А Аль-Аламін розташовується на узбережжі Середземного моря — поблизу Олександрії.

Міністр також нагадав, що зараз туристів з-за кордону чекають не тільки на курортах, а й в історичних місцях: в Марса-ель-Аламі, Табі, Нувейбе і Сафазі.

До слова, незважаючи на два нових міста, вартість авіаквитків в Єгипет не зміниться. Більш того, за словами міністра, рейсів може стати більше, так як вони хочуть зв’язати авіасполученням туристичні міста всередині країни.

Нагадаємо, раніше про нові міста для туристів заявила Росія, яка окупувала український Крим в 2014 році. На півострові хочуть звести нове місце для відпочинку і обладнати три марини для яхт. Втім, ні конкретного місця, ні можливого інвестора, ні термінів "чиновники" не називають.