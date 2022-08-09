До конца лета осталось немного: где можно успеть отдохнуть в Украине

В Украине есть много мест, которые можно посетить до конца лета

До конца лета осталось совсем немного времени, однако как заверяют синоптики, сентябрь и даже октябрь в этом году порадуют теплой погодой, а потому те украинцы, которые не смогли уехать на отдых в разгар жаркого сезона, еще могут успеть сделать в "бархатный сезон".

Хоть из-за войны традиционные маршруты к морю стали опасными, а то и вовсе недоступными, но в Украине остается много мест, где можно сходить на пляж или хорошо провести время другим образом.

Стоит отметить, что из-за наплыва переселенцев в западные области у туристов этим летом могли возникать проблемы с жильем, да и стоимость на него сильно выросла.

Однако туристические агентства все еще могут предложить интересные места, среди которых:

Днестровский каньон, который находится на стыке Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областей;

затопленное село Бакота, которое еще называют "украинской Атлантидой", в Хмельницкой области. К слову, рядом также расположен Национальный парк Подольские Товтры, который считается одним из семи чудес Украины;

покупаться и просто насладиться природой можно на многочисленных озерах Украины, среди которых наиболее известны Синевир (Закарпатская область), Свитязь и Шацкие озера (Волынская область), а также озеро Берестоватое (Кировоградская область);

также покупаться можно в Черкассах, где на берегу Днепра открыты несколько пляжей;

хорошей альтернативой является посещение термальных источников Берегово, Солотвино, Косино в Закарпатской области или санаториев Трускавца, Моршина, Миргорода.

Стоит отметить, что отдохнуть можно и не выезжая за пределы безопасных городов, а живописные города западной Украины могут подойти для этих целей лучше всего.