Городской туризм в Украине: куда стоит отправиться во время войны

В Украине есть много красивых городов, которые можно посетить туристам даже в военное время

После начала российского вторжения украинский туризм переживает не самые лучшие времена, а ограничения, которые были введены в разных областях, не предрасполагают к активным путешествиям. Впрочем, для тех, кто соскучился по путешествиям, все еще остается вариант с городским туризмом, а относительно безопасные города западной Украины отлично для этого подойдут

Как сообщает Апостроф, на западе нашей страны есть много хороших городов, которые стоит посетить, кроме того проживание в местных отелях обойдется не так уж и дорого.

Наиболее популярным вариантом конечно же является Львов, поскольку его туристическая инфраструктура наиболее развита. В городе множество достопримечательностей и туристических мест, кроме того можно просто насладиться уникальной архитектурой. Добраться туда очень просто, а поезда в город ходят практически с любого уголка Украины. Цены на номера в отелях сейчас стартуют от 500 грн в сутки на двоих.

Еще одним известным у туристов местом является Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Он известен в первую очередь своей средневековой крепостью, а еще одна находится совсем рядом — в Хотине.

Добраться к Хотину также можно из Черновцов, где тоже можно много чего посмотреть. Например, туристы могут порекомендовать посетить драмтеатр, городскую ратушу и прогуляться по городским площадям. Также в городе находится один из старейших университетов Украины — ЧНУ. К слову, он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Номер в городских отелях обойдется в 500-600 грн в сутки.

Также интересным является Тернополь, который известен своим искусственным озером практически в центре города. Также можно посетить гидропарк "Топильче" или Тернопольский замок.

Ивано-Франковск тоже привлекает множество туристов, так как оттуда многие идут в Карпаты. В самом городе стоит посетить центральную аллею и большой парк Тараса Шевченко, неподалеку от которого расположено городское озеро с лебедями и утками. По городу также проводится множество экскурсий, а остановиться в городских отелях можно за 500 грн в сутки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о живописных местах в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.