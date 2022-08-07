Міський туризм в Україні: куди варто вирушити під час війни

В Україні є багато красивих міст, які можна відвідати туристам навіть у воєнний час

Після початку російського вторгнення український туризм переживає не найкращі часи, а обмеження, які були введені в різних областях, не схильні до активних подорожей. Втім, для тих, хто скучив за подорожами, все ще залишається варіант із міським туризмом, а відносно безпечні міста західної України чудово для цього підійдуть

Як повідомляє Апостроф, на заході нашої країни є багато хороших міст, які варто відвідати, крім того, проживання в місцевих готелях обійдеться не так вже й дорого.

Найбільш популярним варіантом звичайно є Львів, оскільки його туристична інфраструктура найбільш розвинена. У місті безліч визначних пам’яток та туристичних місць, крім того, можна просто насолодитися унікальною архітектурою. Дістатися туди дуже просто, а поїзди до міста ходять практично з будь-якого куточка України. Ціни на номери у готелях зараз стартують від 500 грн на добу на двох.

Ще одним відомим у туристів місцем є Кам’янець-Подільський у Хмельницькій області. Він відомий насамперед своєю середньовічною фортецею, а ще одна знаходиться зовсім поряд — у Хотині.

Дістатися Хотину також можна з Чернівців, де теж можна багато чого подивитися. Наприклад, туристи можуть порекомендувати відвідати драмтеатр, міську ратушу та прогулятися міськими площами. Також у місті знаходиться один із найстаріших університетів України – ЧНУ. До речі, його внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Номер у міських готелях коштуватиме 500-600 грн на добу.

Також цікавим є Тернопіль, який відомий своїм штучним озером практично у центрі міста. Також можна відвідати гідропарк "Топільче" або Тернопільський замок.

Івано-Франківськ теж приваблює безліч туристів, бо звідти багато хто йде до Карпат. У самому місті варто відвідати центральну алею та великий парк Тараса Шевченка, неподалік якого розташоване міське озеро з лебедями та качками. Містом також проводиться безліч екскурсій, а зупинитися в міських готелях можна за 500 грн на добу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мальовничі місця в Україні, де можна гарно відпочити. До списку потрапили вітчизняні каньйони, озера та водоспади.