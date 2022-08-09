До кінця літа залишилося небагато: де можна встигнути відпочити в Україні

В Україні є багато місць, які можна відвідати до кінця літа

До кінця літа залишилося зовсім небагато часу, проте, як запевняють синоптики, вересень і навіть жовтень цього року порадують теплою погодою, а тому ті українці, які не змогли поїхати на відпочинок у розпал спекотного сезону, ще можуть встигнути зробити в "оксамитовий сезон".

Хоча через війну традиційні маршрути до моря стали небезпечними, а то й зовсім недоступними, але в Україні залишається багато місць, де можна сходити на пляж чи добре провести час іншим чином.

Варто відзначити, що через наплив переселенців у західні області у туристів цього літа могли виникати проблеми з житлом, та й ціна на нього виросла.

Однак туристичні агенції все ще можуть запропонувати цікаві місця, серед яких:

Дністровський каньйон, що знаходиться на стику Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей;

затоплене село Бакота, яке ще називають "українською Атлантидою", на Хмельниччині. До речі, поряд також розташований Національний парк Подільські Товтри, який вважається одним із семи чудес України;

купуватися та просто насолодитися природою можна на численних озерах України, серед яких найбільш відомі Синевир (Закарпатська область), Світязь та Шацькі озера (Волинська область), а також озеро Берестувате (Кіровоградська область);

також купуватися можна у Черкасах, де на березі Дніпра відкрито кілька пляжів;

гарною альтернативою є відвідування термальних джерел Берегове, Солотвино, Косино у Закарпатській області чи санаторіїв Трускавця, Моршина, Миргорода.

Варто відзначити, що відпочити можна і не виїжджаючи за межі безпечних міст, а мальовничі міста західної України можуть підійти для цього краще.