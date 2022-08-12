"Составьте завещание": туроператоры предлагают иностранцам посмотреть на разрушенные войной города Украины
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Иностранцы смогут посетить Бучу, Ирпень, Николаев и другие города
Хотя после начала российского вторжения туристическая индустрия в Украине переживает не лучшие свои дни, однако туроператоры продолжают поиски возможностей привлечь иностранцев в нашу страну.
Как сообщает Travel off Path, на сайте Visit Ukraine, появились предложения для "самых смелых" путешественников, которым предлагают посетить разрушенные войной города.
Хотя о полноценном отдыхе речи идти не может, но подобные туры позволяют иностранцам взглянуть на последствия войны своими глазами, а также увидеть, как украинцы выживают в подобных условиях.
Путешественникам, которые хотят рискнуть, дают несколько советов, в частности:
- установить приложение, предупреждающее о воздушных тревогах, а также отправляться в убежище каждый раз, когда возникает опасность;
- соблюдать комендантский час, информация о котором есть на сайте Visit Ukraine;
- держать при себе документы;
- избегать людных мест;
- не поднимать подозрительные предметы;
- не фотографировать военных или блокпосты;
- стараться держать телефон заряженным.
Туристам предлагают посетить города, которые подвергались обстрелам или получили заметные повреждения в ходе российского вторжения.
К ним относятся Киев, Буча и Ирпень, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, а также Одесса. Для менее экстремального отдыха можно выбрать Львов и Черновцы.
Примечательно также, что в рекомендациях Госдепа США говорится, что Украина не рекомендуется к путешествиям, однако запрета на въезд для американцев нет. Однако там рекомендуют составить завещание перед отъездом, иметь запасные каналы связи, постоянно сообщать близким о своем местонахождении, иметь план на случай непредвиденных обстоятельств и другое
Напомним, ранее "Телеграф" писал о живописных местах в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.