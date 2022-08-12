"Составьте завещание": туроператоры предлагают иностранцам посмотреть на разрушенные войной города Украины

Иностранцы смогут посетить Бучу, Ирпень, Николаев и другие города

Хотя после начала российского вторжения туристическая индустрия в Украине переживает не лучшие свои дни, однако туроператоры продолжают поиски возможностей привлечь иностранцев в нашу страну.

Как сообщает Travel off Path, на сайте Visit Ukraine, появились предложения для "самых смелых" путешественников, которым предлагают посетить разрушенные войной города.

Хотя о полноценном отдыхе речи идти не может, но подобные туры позволяют иностранцам взглянуть на последствия войны своими глазами, а также увидеть, как украинцы выживают в подобных условиях.

Путешественникам, которые хотят рискнуть, дают несколько советов, в частности:

установить приложение, предупреждающее о воздушных тревогах, а также отправляться в убежище каждый раз, когда возникает опасность;

соблюдать комендантский час, информация о котором есть на сайте Visit Ukraine;

держать при себе документы;

избегать людных мест;

не поднимать подозрительные предметы;

не фотографировать военных или блокпосты;

стараться держать телефон заряженным.

Туристам предлагают посетить города, которые подвергались обстрелам или получили заметные повреждения в ходе российского вторжения.

К ним относятся Киев, Буча и Ирпень, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, а также Одесса. Для менее экстремального отдыха можно выбрать Львов и Черновцы.

Примечательно также, что в рекомендациях Госдепа США говорится, что Украина не рекомендуется к путешествиям, однако запрета на въезд для американцев нет. Однако там рекомендуют составить завещание перед отъездом, иметь запасные каналы связи, постоянно сообщать близким о своем местонахождении, иметь план на случай непредвиденных обстоятельств и другое

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о живописных местах в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.