"Складіть заповіт": туроператори пропонують іноземцям подивитися на зруйновані війною міста України

Іноземці зможуть відвідати Бучу, Ірпінь, Миколаїв та інші міста

Хоча після початку російського вторгнення туристична індустрія в Україні переживає не найкращі дні, проте туроператори продовжують пошуки можливостей залучити іноземців до нашої країни.

Як повідомляє Travel off Path, на сайті Visit Ukraine, з’явилися пропозиції для "найсміливіших" мандрівників, яким пропонують відвідати зруйновані війною міста.

Хоча про повноцінний відпочинок йти не може, але подібні тури дозволяють іноземцям поглянути на наслідки війни на власні очі, а також побачити, як українці виживають у подібних умовах.

Мандрівникам, які хочуть ризикнути, дають кілька порад, зокрема:

встановити додаток, що попереджає про повітряні тривоги, а також вирушати в притулок щоразу, коли виникає небезпека;

дотримуватись комендантської години, інформація про яку є на сайті Visit Ukraine;

тримати при собі документи;

уникати людних місць;

не підіймати підозрілі предмети;

не фотографувати військових чи блокпости;

намагайтеся тримати телефон зарядженим.

Туристам пропонують відвідати міста, які зазнавали обстрілів або отримали помітні пошкодження під час російського вторгнення.

До них відносяться Київ, Буча та Ірпінь, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, а також Одеса. Для менш екстремального відпочинку можна обрати Львів та Чернівці.

Примітно також, що у рекомендаціях Держдепу США йдеться про те, що Україна не рекомендується до подорожей, проте заборони на в’їзд для американців немає. Однак там рекомендують скласти заповіт перед від’їздом, мати запасні канали зв’язку, постійно повідомляти близьких про своє місцеперебування, план на випадок непередбачених обставин та інше

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