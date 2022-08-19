Как быстро собрать рюкзак в путешествие: что стоит положить в первую очередь

Есть вещи, без которых сложно обойтись во время путешествия

Хоть в Украине после начала полномасштабной войны туристическая отрасль переживает не лучшие свои дни, однако многие из навыков бывалых путешественников сейчас обретают особую важность.

Как говорится в материале "24 канала", к таковым относится и навык быстро собирать чемоданы, а также определять, что нужно положить туда в первую очередь.

В первую очередь надо собрать документы, а также запастись нужным количеством налички. Да, в современном мире многие вопросы можно решить благодаря мобильному банкингу в телефоне, а также электронных копий документов, вроде тех, которые есть в сервисе "Дия". Однако техника не надежна, она может разрядиться или потеряться, а на месте прибытия не всегда может оказаться терминал.

Поэтому в рюкзак стоит положить распечатанные копии документов и запас наличных средств, чтобы не дать неожиданностям застать себя врасплох. При этом подобные вещи лучше всего положить в водонепроницаемый чехол с застежкой.

Также в любой поездке важно позаботиться о технике. В случае спонтанного путешествия плеер, смартфон, ноутбук и наушники могут оказаться очень полезными.

Смартфон можно превратить в настоящего помощника, благодаря многочисленным программам, вроде переводчика, карт, навигатора и других. При этом, лучше будет, если эти программы будут иметь возможность работать оффлайн.

Главное не забыть взять зарядные устройства, а также стоит запастись внешними аккумуляторами. Впрочем, не стоит брать с собой ту технику, без которой можно обойтись. Например, утюг или электрочайник точно в чемодан класть не стоит.

Также полезно будет положить средства личной гигиены. Речь идет об антисептике, влажных салфетках, мыле, зубной пасте и щетке и расческе. А вот шампунь или гель для душа брать не обязательно, зачастую такие вещи есть в отелях или их можно купить на месте прибытия.

Не менее важным будет собрать аптечку, в которую стоит положить самые необходимые вещи, вроде активированного угля, противовоспалительного, обезболивающего, жаропонижающего, лекарства против простуды, перекиси водорода, пластыря и бинта.

Не стоит также пренебрегать перекусом. Если путешествие будет длинным, то стоит взять с собой немного еды.

Однако то, что вы кладете в рюкзак должно быть удобным в транспортировке, хранении и это можно было съесть по-быстрому. Хорошо на эту роль подходят орехи, батончики, мюсли, крекеры, сухое печенье и т.д. Также стоит взять с собой термос с чаем или бутылку воды.

Если поездка будет дальней, то можно также прихватить надувную подушечку под шею, повязку на глаза и ушные затычки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о живописных местах в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.