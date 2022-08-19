Як швидко зібрати рюкзак у подорож: що варто покласти насамперед

Є речі, без яких важко обійтися під час подорожі

Хоча в Україні після початку повномасштабної війни туристична галузь переживає не найкращі свої дні, проте багато навичок бувалих мандрівників зараз набувають особливої важливості.

Як мовиться в матеріалі "24 канали", до таких відноситься і навичка швидко збирати валізи, а також визначати, що потрібно покласти туди в першу чергу.

Насамперед треба зібрати документи, а також запастися необхідною кількістю готівки. Так, у сучасному світі багато питань можна вирішити завдяки мобільному банкінгу в телефоні, а також електронним копіям документів, на кшталт тих, які є у сервісі "Дія". Однак техніка не надійна, вона може розрядитися або загубитися, а на місці прибуття не завжди може бути термінал.

Тому в рюкзак варто покласти роздруковані копії документів та запас готівки, щоб не дати несподіванкам застати зненацька. При цьому подібні речі найкраще покласти у водонепроникний чохол із застібкою.

Також у будь-якій поїздці важливо подбати про техніку. У разі спонтанної подорожі плеєр, смартфон, ноутбук та навушники можуть виявитися дуже корисними.

Смартфон можна перетворити на справжнього помічника завдяки численним програмам, на кшталт перекладача, карт, навігатора та інших. При цьому краще буде, якщо ці програми матимуть змогу працювати офлайн.

Головне не забути взяти зарядні пристрої, а також варто запастись зовнішніми акумуляторами. Втім, не варто брати з собою техніку, без якої можна обійтися. Наприклад, праска або електрочайник точно в валізу класти не варто.

Також корисно покласти кошти особистої гігієни. Йдеться про антисептики, вологі серветки, мило, зубну пасту і щітку і гребінець. А ось шампунь чи гель для душу брати не обов’язково, найчастіше такі речі є в готелях або їх можна купити на місці прибуття.

Не менш важливим буде зібрати аптечку, в яку варто покласти найнеобхідніші речі, на кшталт активованого вугілля, протизапального, знеболювального, жарознижувального, ліків проти застуди, перекису водню, пластиру та бинту.

Не варто також нехтувати перекушуванням. Якщо подорож буде довгою, варто взяти з собою трохи їжі.

Однак те, що ви кладете в рюкзак, має бути зручним у транспортуванні, зберіганні та це можна було з’їсти по-швидкому. Добре на цю роль підходять горіхи, батончики, мюслі, крекери, сухе печиво тощо. Також варто взяти із собою термос із чаєм або пляшку води.

Якщо подорож буде далекою, то можна також прихопити надувну подушечку під шию, пов’язку на очі та вушні затички.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про мальовничі місця в Україні, де можна добре відпочити. До списку потрапили вітчизняні каньйони, озера та водоспади.