Безопасен ли номер в отеле: стюардесса рассказала на что стоит обратить внимание в первую очередь

Неприятные ситуации могут случиться с каждым

Во время путешествия многие путешественники не задумываются о том, что комната в отеле может быть не безопасной и о том, какие угрозы могут там подстерегать.

В своем Тик-ток стюардесса под ником CiCi_inthesky поделилась полезными лайфхаками о том, как убедиться, что ваша комната в отеле безопасна и никто не сможет проникнуть внутрь.

Свои советы она обнародовала в трех видео, которые тут же стали вирусными, набрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Вот главные советы:

при первом осмотре номера стоит держать двери открытыми, например подперев их сумкой. Затем стоит заглянуть в основные зоны вроде шкафа, душа и за шторы, чтобы убедиться, что там никто не прячется;

еще один важный элемент безопасности это рабочий телефон, а потому проверить его надо сразу после заселения;

глазок на двери гостиничного номера надо закрыть, а если он не закрывается, то его можно залепить кусочком бумаги, чтобы не дать возможности смотреть в комнату снаружи;

снаружи на дверь стоит повесить табличку "Уединенно" ("Privacy"), при этом ее стоит там оставить даже если вы уходите из номера;

на боковую защелку двери можно повесить полотенце, это не позволит ее открыть, просунув сквозь щель лист картона;

перед закрытой дверью она советует ставить чемодан, что помешает открыть дверь при помощи вешалки или проволоки, а также создаст дополнительный шум, если кто-то попытается проникнуть в комнату;

выходя из номера стюардесса рекомендует оставить телевизор включенным и со звуком, это создаст иллюзию, что внутри кто-то есть;

проверьте пожарные выходы и посмотрите, как к ним добраться. В случае задымления это позволит быстрее сориентироваться;

никому не называйте номер своей комнаты;

уходя проверяйте, что дверь плотно захлопнулась;

если кто-то стучит в дверь, а вы никого не ждете, то стоит позвонить на ресепшен;

выходя в незнакомый город не помешает взять с собой свисток.

Автор роликов отмечает, что она не параноик, и ничего плохого с ней лично в отелях не случалось. Но она часто слышала о случаях с другими людьми и поэтому заботится о своей безопасности наперед.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, как понять, хороший ли у вас отель и на что стоит обратить внимание постояльцам.