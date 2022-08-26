Мошенники не дремлют: как не остаться без денег в чужой стране

Наиболее распространенные способы обмана неопытных туристов

Ни для кого не является секретом, что популярные туристические места мира привлекают к себе не только множество путешественников, но и разного рода мошенников, которые хотят обзавестись легкими деньгами.

При этом в зависимости от страны виды мошенничества могут быть абсолютно разными. Так эксперт по путешествиям Рози Пантер рассказала изданию Express, о том, что стоит обходить стороной в разных странах.

Каир (Египет)

Возле всемирно известных пирамид в Каире иногда можно встретить дрессировщиков с верблюдами, которые предлагают туристам сфотографироваться верхом на животном. Суть обмана сводится к тому, что мошенники берут определенную сумму денег за то, чтобы посадить туриста на верблюда и, если он согласится, то попросят еще денег, чтобы позволить ему слезть.

Пантер советует всегда узнавать полную стоимость услуги, прежде чем ею воспользоваться. Кроме того, полезно будет посоветоваться с гидом.

Рим (Италия)

Эксперт отмечает, что здесь наиболее популярным методом развода является уловка с "поддельным ребенком". Суть его сводится к тому, что старушка с "ребенком" на руках, а на самом деле завернутой куклой, якобы спотыкается и роняет его в руки туристу.

Развод рассчитан на то, что путешественник бросится за младенцем, чтобы тот не упал. Это отвлечет его достаточно надолго, чтобы другой карманник успел стащить у него кошелек.

Чтобы не стать жертвой карманников, такую старушку лучше обойти стороной.

Лас-Вегас (США)

Здесь стоит быть особо внимательными с таксистами, которые могут предложить разгрузку багажа у отеля или аэропорта, а затем сказать, что они спешат, хлопнуть крышкой багажника и умчаться прочь. Лишь после этого турист может заметить, что одной из его сумок не хватает.

Эксперт отмечает, что такой вид мошенничества популярен во всем мире, а чтобы его избежать стоит пользоваться услугами известных компаний или попросить консьержа отеля вызвать такси.

Нью-Йорк (США)

На Таймс-сквер к путешественнику на углу улицы может подойти парень и вручить носитель, который он назовет бесплатной копией его музыки. Но как только вещь окажется в руках туриста, к нему подойдут другие хулиганы и потребуют за это деньги.

Путешественникам стоит запомнить, что лучше не стоит брать какие-либо вещи, которые раздают на улицах.

Орландо (США)

Четвертый по величине город штата Флорида известен на весь мир, как столица тематических парков и естественно это привлекает многих мошенников. В частности постояльцы местных отелей неоднократно находили под своими дверьми меню для заказа пиццы по телефону. Впрочем, с пиццерией это никак не связано, а просто является очередным способом мошенников получить доступ к реквизитам банковской карты.

Если уж захотелось пиццы, то заказать ее стоит онлайн или же сходить в пиццерию самостоятельно, благо персонал отеля всегда может подсказать направление ближайшего ресторана.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, как понять, хороший ли у вас отель и на что стоит обратить внимание постояльцам.