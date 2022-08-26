Шахраї не дрімають: як не залишитися без грошей у чужій країні

Найбільш поширені способи обману недосвідчених туристів

Ні для кого не є секретом, що популярні туристичні місця світу залучають до себе не тільки безліч мандрівників, а й шахраїв, які хочуть обзавестися легкими грошима.

При цьому, залежно від країни, види шахрайства можуть бути абсолютно різними. Так експерт з подорожей Розі Пантер розповіла виданню Express, що варто обходити стороною в різних країнах.

Каїр (Єгипет)

Біля всесвітньо відомих пірамід у Каїрі іноді можна зустріти дресувальників із верблюдами, які пропонують туристам сфотографуватися верхи на тварині. Суть обману зводиться до того, що шахраї беруть певну суму грошей за те, щоб посадити туриста на верблюда і якщо він погодиться, то попросять ще грошей, щоб дозволити йому злізти.

Пантер радить завжди дізнаватися про повну вартість послуги, перш ніж нею скористатися. Крім того, корисно буде порадитись із гідом.

Рим, Італія)

Експерт зазначає, що тут найбільш популярним методом розлучення є прийом з "підробленою дитиною". Суть його зводиться до того, що старенька з "дитиною" на руках, а насправді загорнутою лялькою, нібито спотикається і кидає її в руки туристу.

Шахрайство розраховане на те, що мандрівник кинеться за немовлям, щоб воно не впало. Це відверне його досить надовго, щоб інший кишеньковий злодій встиг стягнути в нього гаманець.

Щоб не стати жертвою кишенькових злодіїв, таку стареньку краще обійти стороною.

Лас-Вегас (США)

Тут варто бути особливо уважними з таксистами, які можуть запропонувати розвантаження багажу біля готелю чи аеропорту, а потім сказати, що вони поспішають, ляснути кришкою багажника та помчати геть. Лише після цього турист може помітити, що однієї із його сумок не вистачає.

Експерт зазначає, що такий вид шахрайства популярний у всьому світі, а щоб його уникнути, варто користуватися послугами відомих компаній або попросити консьєржа готелю викликати таксі.

Нью-Йорк, США)

На Таймс-сквер до мандрівника на розі вулиці може підійти хлопець та вручити носій, який він назве безплатною копією його музики. Але як тільки річ опиниться в руках туриста, до нього підійдуть інші хулігани та вимагатимуть за це гроші.

Мандрівникам варто запам’ятати, що краще не варто брати будь-які речі, які роздають на вулицях.

Орландо (США)

Четверте за величиною місто штату Флорида відоме на весь світ, як столиця тематичних парків і природно це приваблює багатьох шахраїв. Зокрема постояльці місцевих готелів неодноразово знаходили під своїми дверима меню замовлення піци телефоном. Втім, із піцерією це ніяк не пов’язано, а просто є черговим способом шахраїв отримати доступ до реквізитів банківської картки.

Якщо вже й захотілося піци, то замовити її варто онлайн або сходити в піцерію самостійно, благо персонал готелю завжди може підказати напрямок найближчого ресторану.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, як зрозуміти, чи хороший у вас готель і на що варто звернути увагу постояльцям.