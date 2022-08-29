Чи безпечний номер у готелі: стюардеса розповіла, на що варто звернути увагу в першу чергу

Неприємні ситуації можуть статися з кожним

Під час подорожі багато мандрівників не замислюються про те, що кімната в готелі може бути небезпечною та про те, які загрози можуть там чатувати.

У своєму ТікТок стюардеса під ніком CiCi_inthesky поділилася корисними лайфхаками про те, як переконатися, що ваша кімната в готелі безпечна і ніхто не зможе проникнути всередину.

Свої поради вона оприлюднила у трьох відео, які одразу стали вірусними, набрали мільйони переглядів та тисячі коментарів.

Ось головні поради:

при першому огляді номера варто тримати двері відчиненими, наприклад підперши їх сумкою. Потім варто заглянути в основні зони на кшталт шафи, душу та за штори, щоб переконатися, що там ніхто не ховається;

ще один важливий елемент безпеки – це робочий телефон, а тому перевірити його треба відразу після заселення;

вічко на двері готельного номера треба закрити, а якщо воно не зачиняється, то його можна заліпити шматочком паперу, щоб не дати можливості дивитися в кімнату зовні;

зовні на двері варто повісити табличку "Усамітнено" ("Privacy"), при цьому її варто там залишити навіть якщо ви йдете з номера;

на бічну клямку дверей можна повісити рушник, це не дозволить її відкрити, просунувши крізь щілину листок картону;

перед зачиненими дверима вона радить ставити валізу, що завадить відчинити двері за допомогою вішалки або дроту, а також створить додатковий шум, якщо хтось спробує проникнути до кімнати;

виходячи з номера стюардеса рекомендує залишити телевізор увімкненим і зі звуком, це створить ілюзію, що всередині хтось є;

перевірте пожежні виходи та подивіться, як до них дістатися. У разі задимлення це дозволить швидше зорієнтуватись;

нікому не називайте номер своєї кімнати;

йдучи, перевіряйте, що двері щільно зачинилися;

якщо хтось стукає у двері, а ви нікого не чекаєте, то варто зателефонувати на ресепшен;

виходячи в незнайоме місто, не завадить взяти з собою свисток.

Автор роликів зазначає, що вона не параноїк, і нічого поганого з нею особисто у готелях не траплялося. Але вона часто чула про випадки з іншими людьми, а тому дбає про свою безпеку наперед.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, як зрозуміти, чи хороший у вас готель і на що варто звернути увагу постояльцям.