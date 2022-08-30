Как быстро и компактно сложить чемодан в путешествие: 9 простых советов

Простые правила значительно облегчат процесс сбора вещей в путешествие

Накануне поездки на отдых стает вопрос не только, что посетить в новом городе, но и какие вещи с собой взять и как упаковать их в дорожный чемодан. Последняя задача – не из легких, ведь габариты чемодана ограничены, а положить туда хочется вещей на все случаи жизни.

Этот процесс можно облегчить, если воспользоваться простыми советами от ярых путешественников сайта TravelYourWay.

Как быстро и компактно упаковать чемодан в путешествие — 9 простых советов

Берите только те вещи, которыми вы планируете пользоваться. Обойдитесь без "пусть будет на всякий случай", ведь с вероятностью в 99% вы не будете пользоваться этим. Начните упаковку вещей в чемодан с тяжелых вещей – на дно уложите обувь, фен, зарядные устройства. Небольшие предметы – носки, белье, очки и прочее осторожно уложите возле обуви. Это позволит рационально использовать место, а также уберечь хрупкие вещи от повреждений. Не пакуйте вещи стопками – гораздо лучше сворачивать их валиками. Это экономит место, а также не дает вещам сильно смяться. Используйте метод трамбовки, а также заполняйте свободные места небольшими вещами, чтобы внутри не оставалось пустого пространства. Ремни и провода от разных устройств лучше разместить вдоль стенок чемодана в развернутом виде, чтобы они занимали меньше места. Гигиенические средства и косметику упаковывайте в последнюю очередь в верхнюю часть чемодана или специальный отдел. Плотно закрывайте все колпачки, а еще лучше, упакуйте все, что может пролиться, в герметичный пакет. Можно использовать герметичные пакеты для вещей, если они есть под рукой. Этот простой способ позволит значительно снизить объемы вещей. Но заметьте, что в месте прибытия должен быть пылесос, чтобы выкачать из пакета воздух, когда будете собираться домой. Напоследок — приклейте на чемодан яркую наклейку или выберите яркий чехол, чтобы на вокзале или в аэропорту быстро найти свой багаж.

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