Як швидко та компактно скласти валізу у подорож: 9 простих порад
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Прості правила значно полегшать процес збирання речей у подорож
Напередодні поїздки на відпочинок постає питання не тільки, що відвідати у новому місті, а ще й які речі з собою взяти та як упакувати їх у дорожню валізу. Останнє завдання — не з легких, адже габарити валізи обмежені, а покласти туди хочеться речей на всі випадки життя.
Цей процес можна значно полегшити, якщо скористатися простими порадами від затятих мандрівників сайту TravelYourWay.
Як швидко і компактно спакувати валізу у подорож — 9 простих порад
- Складіть лише ті речі, якими плануєте користуватися. Обійдіться без "покладу це на всяк випадок", адже з ймовірністю у 99% ви не будете цим користуватися.
- Почніть пакування речей у валізу з важких речей — на дно покладіть взуття, фен, зарядні пристрої.
- Невеликі предмети — шкарпетки, білизну, окуляри та інше обережно покладіть біля взуття. Це дозволить раціонально використати місце, а також вберегти крихкі речі від пошкоджень.
- Не пакуйте речі стопками — значно краще згортати їх валиками. Це заощаджує місце, а також не дає речам сильно м'ятися.
- Використовуйте метод трамбування, а також заповнюйте вільні місця невеликими речами, аби всередині не залишалося порожнього простору.
- Ремені і дроти від різних пристроїв краще розмістити вздовж стінок валізи у розгорнутому вигляді, аби вони займали менше місця.
- Гігієнічні засоби і косметику пакуйте в останню чергу у верхню частину валізи чи спеціальний відділ. Щільно закривайте всі ковпачки, а ще краще, запакуйте все, що може пролитися, у герметичний пакет.
- Можна скористатися герметичними пакетами для одягу, якщо маєте їх під рукою. Цей простий спосіб дозволить значно зменшити об'єми речей. Але зауважте, що у місці прибуття має бути пилосос, щоб викачати з пакета повітря, коли будете збиратися додому.
- Наостанок — приклейте на валізу яскраву наклейку, або оберіть яскравий чохол, аби на вокзалі чи в аеропорту швидко знайти свій багаж.
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