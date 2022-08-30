Як швидко та компактно скласти валізу у подорож: 9 простих порад

Прості правила значно полегшать процес збирання речей у подорож

Напередодні поїздки на відпочинок постає питання не тільки, що відвідати у новому місті, а ще й які речі з собою взяти та як упакувати їх у дорожню валізу. Останнє завдання — не з легких, адже габарити валізи обмежені, а покласти туди хочеться речей на всі випадки життя.

Цей процес можна значно полегшити, якщо скористатися простими порадами від затятих мандрівників сайту TravelYourWay.

Як швидко і компактно спакувати валізу у подорож — 9 простих порад

Складіть лише ті речі, якими плануєте користуватися. Обійдіться без "покладу це на всяк випадок", адже з ймовірністю у 99% ви не будете цим користуватися. Почніть пакування речей у валізу з важких речей — на дно покладіть взуття, фен, зарядні пристрої. Невеликі предмети — шкарпетки, білизну, окуляри та інше обережно покладіть біля взуття. Це дозволить раціонально використати місце, а також вберегти крихкі речі від пошкоджень. Не пакуйте речі стопками — значно краще згортати їх валиками. Це заощаджує місце, а також не дає речам сильно м'ятися. Використовуйте метод трамбування, а також заповнюйте вільні місця невеликими речами, аби всередині не залишалося порожнього простору. Ремені і дроти від різних пристроїв краще розмістити вздовж стінок валізи у розгорнутому вигляді, аби вони займали менше місця. Гігієнічні засоби і косметику пакуйте в останню чергу у верхню частину валізи чи спеціальний відділ. Щільно закривайте всі ковпачки, а ще краще, запакуйте все, що може пролитися, у герметичний пакет. Можна скористатися герметичними пакетами для одягу, якщо маєте їх під рукою. Цей простий спосіб дозволить значно зменшити об'єми речей. Але зауважте, що у місці прибуття має бути пилосос, щоб викачати з пакета повітря, коли будете збиратися додому. Наостанок — приклейте на валізу яскраву наклейку, або оберіть яскравий чохол, аби на вокзалі чи в аеропорту швидко знайти свій багаж.

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