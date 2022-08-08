Відпустка за кордоном: де найчастіше можна натрапити на росіян

Іноді для гарного відпочинку треба зовсім небагато

Попри воєнний час, багато українців, в основному жінки з дітьми, продовжують їздити на відпочинок на закордонні курорти. Щоб відпустка пройшла без неприємних моментів, багато наших співгромадян почали вдаватися в питання про те, як уникнути зустрічі з вихідцями з росії. Відповідь на це питання багато в чому залежить від того, де воліють відпочивати росіяни.

Як повідомляє Egypt Independent, цього року найбільш популярними серед росіян країнами стали Туреччина, Єгипет та ОАЕ. Саме там існують найвищі ризики побачити туристів із країни-агресора.

Зокрема, до Туреччини за сезон 2022 року росіяни здійснили близько мільйона поїздок, що на 200 тисяч більше, ніж минулого року.

Втім, експерти туріндустрії зазначають, що навіть у цих країнах можна легко уникнути зустрічі з російськими туристами, оскільки вони віддають перевагу найбільш розкрученим курортам із системою "все включено". Тому, щоб уникнути неприємних нюансів, варто вибирати для себе менш розпіарені курорти, де переважно відпочивають місцеві жителі.

Читайте також: Категорія Подорожі Міський туризм в Україні: куди варто вирушити під час війни В Україні є багато красивих міст, які можна відвідати туристам навіть у воєнний час

Варто відзначити, що добре відпочити можна і в Україні, хоча для цього варто пам’ятати про те, що в різних сферах діють свої обмеження на відвідування тих чи інших локацій.