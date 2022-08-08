Отпуск за границей: где чаще всего можно наткнуться на россиян

Иногда для хорошего отдыха надо совсем немного

Несмотря на военное время многие украинцы, в основном женщины с детьми, продолжают ездить на отдых на зарубежные курорты. Чтобы отпуск прошел без неприятных моментов, многие наши сограждане начали задаваться вопросом о том, как же избежать встречи с выходцами из россии. Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, где же предпочитают отдыхать россияне.

Как сообщает Egypt Independent, в этом году наиболее популярными среди россиян странами стали Турция, Египет и ОАЭ. Именно там существуют самые высокие риски увидеть туристов из страны-агрессора.

В частности в Турцию за сезон 2022 года россияне совершили около миллиона поездок, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году.

Впрочем, эксперты туриндустрии отмечают, что даже в этих странах можно легко избежать встречи с российскими туристами, так как они предпочитают наиболее раскрученные курорты с системой "все включено". Поэтому, чтобы избежать неприятных нюансов, стоит выбирать для себя менее распиаренные курорты, где в основном предпочитают отдыхать местные жители.

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Стоит отметить, что хорошо отдохнуть можно и в Украине, хотя для этого стоит помнить о том, что в разных областях действуют свои ограничения на посещение тех или иных локаций.