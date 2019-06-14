Невероятная и нетипичная Африка: что посмотреть в ЮАР

На самом деле это невероятная страна, которая сохранила дух колониальных Голландии и Великобритании с изумительной природой и африканским колоритом.
Здесь можно отдохнуть с комфортом: остановиться в современном отеле, поужинать в изысканном ресторане и отдохнуть в SPA-комплексе. О том, что не пропустить во время поездки в Южную Африку, расскажет тревел-эксперт и турлидер bodotravel Евгения Ушакова.
Кейптаун
Хоть ЮАР и ассоциируется в первую очередь с дикой природой, мы начали знакомство со страной с города. Кейптаун — роскошное место: вкусное вино, изысканная еда и отели в европейском стиле. У нас было несколько дней, чтобы узнать его поближе.
Мы заглянули в крепость Доброй Надежды - это старинный замок, который сейчас действует как музей. Затем зашли в кофейню в гаражном стиле. Когда-то она была признана лучшей в мире. Здесь очень необычный интерьер: везде механические детали. Заведение больше похоже на фабрику, а официанты одеты в стиле полицаев: кожа, кепки. Мы попробовали вкуснейшие десерты, выпили кофе и отправились исследовать город дальше.
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Кейптаун с высоты: самый красивый город Африки. Этот город на побережье Атлантического океана полюбился туристам благодаря красивой природе, необычному рельефу и смешению двух культур: африканской и европейской. За несколько веков Кейптаун вырос из небольшой перевалочной базы для кораблей, направлявшихся из Европы в Индию и обратно, в крупный развитый город, где расположены парламент ЮАР и многие правительственные учреждения страны. Сюда приезжают, чтобы подняться на Столовую гору, полюбоваться бескрайней водной гладью с мыса Доброй Надежды, встретить пингвинов на пляже возле соседнего городка Саймонстауна и попробовать вино с местных виноградников. #кейптаун #африка #юар #южнаяафрика #город #capetown #capetownbest #capetownmag #southafrica #africa
Посетили квартал с разноцветными домиками. Малайцы-мусульмане каждую весну перекрашивают свое жилье в другой цвет, при этом договариваясь с соседями, чтобы не повторяться. Выглядит эффектно, мы сделали много фото на фоне.
Следующим пунктом стал ботанический сад Кирстенбош - место с невероятными пейзажами. Мы гуляли, любовались горами и деревьями, а рядом отдыхали люди: кто-то устроил пикник, а кто-то вышел на прогулку с детьми.
Но самое крутое впечатление - подъем на Столовую гору. Нам повезло с погодой, потому что при низкой облачности вход на территорию закрыт. Но в этот раз небо было чистое. Мы поднимались по канатной дороге в кабинке с обзором в 360 градусов. Ты стоишь, а пол медленно вращается и можно увидеть все вокруг.
Заповедник Акила
Шикарный отельный комплекс рядом с дикой природой. У нас здесь было много приключений и релакса. День в заповеднике начался с сафари. Мы видели почти всю Большую африканскую пятерку, только гепард где-то спрятался. Встретили жираф, антилоп, гиппопотамов. Забавно было наблюдать, как носорог прятал своего детеныша от машины: мы объезжали его по кругу, и он закрывал собой свое чадо с той стороны, где находилось авто. И самое интересное то, что это был самец.
Но "приключение" номер один в заповеднике Акила - побег от слона. Мы ехали в машине, наблюдали за животными. Приблизились к слонам, фотографировали, слушали рассказы гида, все было хорошо. Животные спокойно кушали, но вдруг один из слонов начал идти прямо на нас и в какой-то момент уже поравнялся с машиной. Вот тогда я немного испугалась. Наш водитель давай газовать. У меня сердце колотит, счет идет на секунды. Но все обошлось, слон потерял интерес и оставил нас в покое. Это все-таки дикое животное и его поведение может быть непредсказуемым. Возможно, ему не понравилось, что кто-то фотографировал или машина мешала. Хорошо, что рядом был гид, который знает, как действовать в разных ситуациях. Хоть и было страшновато, но мы потом вспоминали эту историю и смеялись.
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Gentle giants #aquila #gamedrive #rescueanimals #karoo #westerncape #capetown #bigfive #african elephant
А вечером нас ждал luxury-отдых. Заповедник Акила - частный резерв, здесь можно остановиться в отеле или бунгало. Гостей встречают бокалом шампанского и предлагают посетить SPA-комплекс. В завершение дня у нас был традиционный африканский массаж и купание в бассейне.
Мыс Игольный и Доброй Надежды
Мы посетили самую южную точку мира - мыс Игольный. Это место слияния Индийского и Атлантического океана. Но гиды говорят, что соединение не происходит в одной точке, оно разбросано на несколько километров и географически мыс Доброй Надежды тоже считается точкой слияния океанов. Я советую посетить оба, ведь они разные. По Игольному долго не погуляешь - там ветрено, но безумно красиво. Океан бушует разными красками. Мы видели ярко-синюю медузу прямо возле берега. Но нужно быть осторожным - подводные жители могут оказаться ядовитыми.
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Моя деревня... в любимый мною сезон... Многие ждут от меня рассчетов и маршрутов, но, блин, не могу себя заставить вернуться в Кейптаун, и сесть за работу, сорри , остаюсь еще на одну ночь, друзья уговорили! Да и как уехать от такой красоты! . . My village.. in my favourite time of the year.. Cant force myself to leave this beauty and get back to work, to Cape Town... Soo, my friends asked me to stay another night. Sorry, fellow travellers Will email you quotes and itineraries a bit later #африка #юар #южнаяафрика #оверберг #кейптаун #херманус #гансбай #мысигольный #гидвюар #турывюар #турывкейптаун #кейптаунгид #природа #океан #берег #небо #красота #экотуризм #экотуры #loveoverberg #gansbaai #instasky #instatravel #travel #ocean #southafrica #capetownguidev #agulhas #hermanus
Мыс Доброй Надежды тоже не особо тихий. Его еще называют мыс штормов, потому что дует здесь очень сильно. Мы поднялись на фуникулере к маяку, а потом поехали к табличке с названием мыса, чтобы загадать желание. Но ветер буквально сбивал с ног, у кого-то даже кепка слетела. Мы прям прилипли к этой табличке, чтобы удержаться. Зато фото получились смешные.
Еще один милый момент - на мысе Доброй Надежды есть почтовый ящик, откуда можно отправить открытку в любую точку мира. Я послала в bodo, посмотрим когда дойдет.
Пещеры Канго и сурикаты
Канго - это место настоящих приключений. Есть два маршрута: короткий, где ты просто бродишь по залам, и длинный adventure-тур. Группа разделилась: большинство пошло просто гулять по просторным залам. Но нашлись смельчаки, которые выбрали продвинутый маршрут, и я была в их числе. Местами попадались узкие проходы, и нам приходилось ползти и протискиваться между стенами.
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Налейте себе чашечку кофе или чая. Ниже будет веселая история о том как одна женщина без комплексов создала целый комплекс проблем. #CangoCaves - огромная система пещер, которым более 20млн лет. Изначально загадочные #ПещерыКанго считали входом в преисподнюю. Для подсветки тут используют софиты. Выглядит впечатляюще. Для любителей экстрима в пещерах #Cango после обычного маршрута, есть кое-что на десерт - возможность пролезть сквозь самый узкий и извилистый тоннель (от 29 см)! Правда, после забавного случая, произошедшего в 2007г, на входе появилась штуковина (на последнем фото, листайте чтоб ) – отсеиватель жиробасиков. А случилось вот что: Для 23 туристов, решивших посетить пещеры, приключение обернулось кошмаром. Очень крупная тетя умудрилась застрять в "Тоннеле Любви", и провести в "положении Винни-пуха" 12ч. При этом остальным туристам тоже было деваться некуда. Одним из застрявших был диабетик и спасателю пришлось пролазить туда, чтоб доставить ему инсулин. Менеджер Хайн Герстнер сказал в интервью: "Это была чрезвычайно большая женщина. В кассе ее предупредили, что у нее могут возникнуть трудности, но женщина и ее муж настояли на покупке билета, чтобы пережить приключение". И так женщина без комплексов организовала комплекс проблем туристам, спасателям и организаторам. В спасении был задействован вертолет, заранее вызвали пару скорых. Попытки удалить пампушку без подручных средств провалились. Использовать буровое оборудование так же не получалось, так как доставить его в пещеру было сложно, долго, и дорого. В итоге спасатели решили воспользоваться воском и рычагом. Они смазали каменную поверхность перед женщиной при помощи воска, а потом вытянули ее при помощи рычага. Операция обошлась в 5700, причем счет был вставлен организации, организующей туры по этой самой пещере. Менеджер был очень расстроен и поклялся, что на пушечный выстрел не подпустит толстяков и толстушек. Сама застрявшая ко всему отнеслась с юмором и заметила, что из-за своих габаритов вечно попадает во всякие переделки. Надеюсь, что ей хотя бы пиздюлей выписали, раз штраф не получилось #южнаяафрика #southafrica #юар #olya_g_travel_southafrica #caves
Ночь мы провели на оливковой ферме, а утром отправились наблюдать за сурикатами. В прошлой экспедиции - африканской зимой - нам приходилось надевать термобелье и теплые куртки, но в этот раз было теплее и пригодились только одеяла. Мы наблюдали за одной семьей, но в этот раз они были уже с детишками. Сурикаты привыкли к человеческому голосу, мы могли спокойно разговаривать между собой вслух. Но если зверьки услышат топот ног или шелест травы, то спрячутся.
Заповедник Тситсикамма
Треккинг - неотъемлемая часть многих наших путешествий, например, экспедиции в Канаду или Норвегию. В ЮАР мы тоже решили слиться с природой и отправились в Национальный парк Тситсикамма. Трек начался с преодоления подвесных мостов, а затем мы поднялись на холмы. По дороге видели змею, она размером не больше указательного пальца, но гид сказал, что очень ядовита.
Вечером мы с соседкой устроились на шезлонгах возле домиков и любовались звездным небом. Многие люди специально приезжают в Тситсикамму с кемпингами, чтобы посмотреть на Млечный Путь.
По дороге назад мы сделали остановку у моста Блоукранс - самого высокого для прыжков с банджи-джампинг. Один из участников нашей группы даже решился прыгнуть.
Еда и вино
В ЮАР мы посетили две винодельни. Первая была Creation Wines. Вина здесь дорогие - примерно 1000 грн за бутылку. Кроме экскурсии, у нас также был обед. Все блюда изысканные и безумно вкусные, подача на высшем уровне, но порции напоминали молекулярную кухню.
Другая винодельня - "Антоний Руперт" в городке Фрасхук. Здесь мы дегустировали шампанское и разные сорта вин: традиционные: Каберне Совиньон, Совиньон Блан, немного необычный Шенен Блан. Но изюминка ЮАР - Пинотаж. Для создания этого напитка скрещивают виноград сортов Пино нуар и Эрмитаж. Цены вполне адекватные — от 150 грн за бутылку. Многие прикупили себе напиток в качестве сувенира.
Еда в ЮАР - отдельный вид искусства. Здесь готовят много блюд из мяса: мы заказывали стейк из страуса и крокодильи ребрышки. Обязательно нужно попробовать морепродукты. Запеченные устрицы с сыром дорблю в Южной Африке даже вкуснее, чем в Японии. Также нам очень понравились суши.