Невероятная и нетипичная Африка: что посмотреть в ЮАР

Новости путешествия: ЮАР - нетипичная Африка. Многие думают, что здесь бедность и первобытные племена.

На самом деле это невероятная страна, которая сохранила дух колониальных Голландии и Великобритании с изумительной природой и африканским колоритом.

Здесь можно отдохнуть с комфортом: остановиться в современном отеле, поужинать в изысканном ресторане и отдохнуть в SPA-комплексе. О том, что не пропустить во время поездки в Южную Африку, расскажет тревел-эксперт и турлидер bodotravel Евгения Ушакова.

Кейптаун

Хоть ЮАР и ассоциируется в первую очередь с дикой природой, мы начали знакомство со страной с города. Кейптаун — роскошное место: вкусное вино, изысканная еда и отели в европейском стиле. У нас было несколько дней, чтобы узнать его поближе.

Мы заглянули в крепость Доброй Надежды - это старинный замок, который сейчас действует как музей. Затем зашли в кофейню в гаражном стиле. Когда-то она была признана лучшей в мире. Здесь очень необычный интерьер: везде механические детали. Заведение больше похоже на фабрику, а официанты одеты в стиле полицаев: кожа, кепки. Мы попробовали вкуснейшие десерты, выпили кофе и отправились исследовать город дальше.

Посетили квартал с разноцветными домиками. Малайцы-мусульмане каждую весну перекрашивают свое жилье в другой цвет, при этом договариваясь с соседями, чтобы не повторяться. Выглядит эффектно, мы сделали много фото на фоне.

Следующим пунктом стал ботанический сад Кирстенбош - место с невероятными пейзажами. Мы гуляли, любовались горами и деревьями, а рядом отдыхали люди: кто-то устроил пикник, а кто-то вышел на прогулку с детьми.

Но самое крутое впечатление - подъем на Столовую гору. Нам повезло с погодой, потому что при низкой облачности вход на территорию закрыт. Но в этот раз небо было чистое. Мы поднимались по канатной дороге в кабинке с обзором в 360 градусов. Ты стоишь, а пол медленно вращается и можно увидеть все вокруг.

Заповедник Акила

Шикарный отельный комплекс рядом с дикой природой. У нас здесь было много приключений и релакса. День в заповеднике начался с сафари. Мы видели почти всю Большую африканскую пятерку, только гепард где-то спрятался. Встретили жираф, антилоп, гиппопотамов. Забавно было наблюдать, как носорог прятал своего детеныша от машины: мы объезжали его по кругу, и он закрывал собой свое чадо с той стороны, где находилось авто. И самое интересное то, что это был самец.

Но "приключение" номер один в заповеднике Акила - побег от слона. Мы ехали в машине, наблюдали за животными. Приблизились к слонам, фотографировали, слушали рассказы гида, все было хорошо. Животные спокойно кушали, но вдруг один из слонов начал идти прямо на нас и в какой-то момент уже поравнялся с машиной. Вот тогда я немного испугалась. Наш водитель давай газовать. У меня сердце колотит, счет идет на секунды. Но все обошлось, слон потерял интерес и оставил нас в покое. Это все-таки дикое животное и его поведение может быть непредсказуемым. Возможно, ему не понравилось, что кто-то фотографировал или машина мешала. Хорошо, что рядом был гид, который знает, как действовать в разных ситуациях. Хоть и было страшновато, но мы потом вспоминали эту историю и смеялись.

А вечером нас ждал luxury-отдых. Заповедник Акила - частный резерв, здесь можно остановиться в отеле или бунгало. Гостей встречают бокалом шампанского и предлагают посетить SPA-комплекс. В завершение дня у нас был традиционный африканский массаж и купание в бассейне.

Мыс Игольный и Доброй Надежды

Мы посетили самую южную точку мира - мыс Игольный. Это место слияния Индийского и Атлантического океана. Но гиды говорят, что соединение не происходит в одной точке, оно разбросано на несколько километров и географически мыс Доброй Надежды тоже считается точкой слияния океанов. Я советую посетить оба, ведь они разные. По Игольному долго не погуляешь - там ветрено, но безумно красиво. Океан бушует разными красками. Мы видели ярко-синюю медузу прямо возле берега. Но нужно быть осторожным - подводные жители могут оказаться ядовитыми.

Мыс Доброй Надежды тоже не особо тихий. Его еще называют мыс штормов, потому что дует здесь очень сильно. Мы поднялись на фуникулере к маяку, а потом поехали к табличке с названием мыса, чтобы загадать желание. Но ветер буквально сбивал с ног, у кого-то даже кепка слетела. Мы прям прилипли к этой табличке, чтобы удержаться. Зато фото получились смешные.

Еще один милый момент - на мысе Доброй Надежды есть почтовый ящик, откуда можно отправить открытку в любую точку мира. Я послала в bodo, посмотрим когда дойдет.

Пещеры Канго и сурикаты

Канго - это место настоящих приключений. Есть два маршрута: короткий, где ты просто бродишь по залам, и длинный adventure-тур. Группа разделилась: большинство пошло просто гулять по просторным залам. Но нашлись смельчаки, которые выбрали продвинутый маршрут, и я была в их числе. Местами попадались узкие проходы, и нам приходилось ползти и протискиваться между стенами.

Ночь мы провели на оливковой ферме, а утром отправились наблюдать за сурикатами. В прошлой экспедиции - африканской зимой - нам приходилось надевать термобелье и теплые куртки, но в этот раз было теплее и пригодились только одеяла. Мы наблюдали за одной семьей, но в этот раз они были уже с детишками. Сурикаты привыкли к человеческому голосу, мы могли спокойно разговаривать между собой вслух. Но если зверьки услышат топот ног или шелест травы, то спрячутся.

Заповедник Тситсикамма

Треккинг - неотъемлемая часть многих наших путешествий, например, экспедиции в Канаду или Норвегию. В ЮАР мы тоже решили слиться с природой и отправились в Национальный парк Тситсикамма. Трек начался с преодоления подвесных мостов, а затем мы поднялись на холмы. По дороге видели змею, она размером не больше указательного пальца, но гид сказал, что очень ядовита.

Вечером мы с соседкой устроились на шезлонгах возле домиков и любовались звездным небом. Многие люди специально приезжают в Тситсикамму с кемпингами, чтобы посмотреть на Млечный Путь.

По дороге назад мы сделали остановку у моста Блоукранс - самого высокого для прыжков с банджи-джампинг. Один из участников нашей группы даже решился прыгнуть.

Еда и вино

В ЮАР мы посетили две винодельни. Первая была Creation Wines. Вина здесь дорогие - примерно 1000 грн за бутылку. Кроме экскурсии, у нас также был обед. Все блюда изысканные и безумно вкусные, подача на высшем уровне, но порции напоминали молекулярную кухню.

Другая винодельня - "Антоний Руперт" в городке Фрасхук. Здесь мы дегустировали шампанское и разные сорта вин: традиционные: Каберне Совиньон, Совиньон Блан, немного необычный Шенен Блан. Но изюминка ЮАР - Пинотаж. Для создания этого напитка скрещивают виноград сортов Пино нуар и Эрмитаж. Цены вполне адекватные — от 150 грн за бутылку. Многие прикупили себе напиток в качестве сувенира.

Еда в ЮАР - отдельный вид искусства. Здесь готовят много блюд из мяса: мы заказывали стейк из страуса и крокодильи ребрышки. Обязательно нужно попробовать морепродукты. Запеченные устрицы с сыром дорблю в Южной Африке даже вкуснее, чем в Японии. Также нам очень понравились суши.