Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору

1 Поместье Jacobean Blickling Estate в Северном Норфолке Благодаря работе талантливого садового дизайнера и светской львицы Норы Линдсэй эта усадьба засияла по-новому. Старинный сад окружает дом, где родилась королева Анна Болейн, а прогулка по лесу возле поместья даст возможность насладиться буйством красок. Осенние впечатления: старые дубы отражаются в узорчатой зеркальной поверхности озера.

2 Горы Great Smoky Mountains на юге США Услышьте шорох листьев под ногами и мелодию трав в горах Great Smoky Mountains. Орехи, амбра, красный дуб и еще около сотни видов деревьев, которые растут здесь, в осеннюю пору меняют свои цвета. Тропинки, которые вьются по склонам, ведут к остановкам в Пиджеон Фордж и Севервилле в штате Теннесси. Осенние впечатления: побродите под навесом деревьев, в кронах которых играют солнечные блики, по маршруту Oconaluftee River Trail в Северной Каролине.

3 Шварцвальд — Черный Лес на юго-западе Германии Октябрь — месяц чудес, когда лучше всего посетить Шварцвальд — горный массив в Баден-Вюртемберге. Именно здесь черпали вдохновение для своих сказок братья Гримм. Ярко-зеленые ели выглядят празднично на фоне огненных крон, навевая новогоднее настроение. Пройдитесь здесь утром, а в конце прогулки согрейтесь знаменитым в этом регионе горячим шоколадом и попробуйте вишневый пирог в одной из местных кофеен. Осенние впечатления: чтобы насладиться самым красивым видом, езжайте по улице Часов с кукушкой — отсюда открывается потрясающая панорама.

4 Национальный парк Касентино в Тоскане Протиснувшись через толпы народа на флорентийских улицах, можно попасть в спокойную атмосферу Национального лесного парка Касентино, где в тишине вас будут окружать лишь дубы и каштаны. Проследуйте по тропе в один из самых крупных лесов в Европе и направляйтесь к Монте-Пенна в северной Италии, чтобы увидеть потрясающий разноцветный покров из листьев. Осенние впечатления: захватите с собой бинокли, чтобы увидеть диких кабанов, оленей и даже волков.

5 Регион Дору, Португалия Это место — рай для фотографов. Старые отвесные виноградники на севере Дору с наступлением осени приобретают медовые оттенки. Погода в октябре теплая, поэтому проехаться по склонам мимо красочных деревень, винных поместий и порта можно на электробайке. Осенние впечатления: посмотрите на реку Дору, которая извивается между живописными городками Регуа и Пиньяо, направляясь в сторону Испании.

6 Аббатство Болтон, Северный Йоркшир Старинное аббатство находится в самом сердце Национального парка Yorkshire Dales. Оно разместилось посреди бескрайних зеленых просторов, которые в это время года покрываются шоколадными и карамельными оттенками. Посмотрите лучшие достопримечательности на территории поместья, построенного в XII веке, чтобы ощутить все величие этого удивительного места. Осенние впечатления: Кресло Саймона, большой песчаный выступ, служит отличной смотровой площадкой для созерцания прекрасных видов.

7 Зеленые Горы в Вермонте Горы, которые полностью соответствуют своему названию, покрываются янтарными оттенками и охрой с приходом осени. Дорога, пролегающая через эту живописную местность, тянется 235 км. По пути вам встретятся фермы, на которых вы сможете угоститься натуральными местными лакомствами: пивом, бифштексами и медом. Осенние впечатления: огненно-красные клены, из которых делают знаменитый сироп.

8 Карпаты, Трансильвания Если ваши планы о путешествии выпадают на Хеллоуин — поездка в Трансильванию станет лучшей идеей. Замок Бран, о котором ходят мрачные легенды, связанные с именем Дракулы, находится в центре южных Карпатских гор. Грандиозное буйство ярких красок не оставит вас равнодушным. Осенние впечатления: средневековый атмосферный ботанический сад в Клуж-Напоке.

9 Озеро Инари, Финляндия Финляндия может ассоциироваться не только со снежными сугробами и местом жительства Санта-Клауса. Осень здесь так же прекрасна, как и зима, хотя и очень коротка. Народ саами называет этот период «руска» — время, когда листва на березах становится золотой, а на кустах искрится красная брусника. Перед вами откроется бездонное голубое небо, вы вдохнете полной грудью свежий воздух и даже сможете увидеть северное сияние. Осенние впечатления: проплывите на лодке по озеру Инари, чтобы насладиться видами с воды.