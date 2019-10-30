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Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору

Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору

Смотрите фото (11)
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
06:19 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Список мест, где лучше всего созерцать осенние пейзажи.

  • 1

    Поместье Jacobean Blickling Estate в Северном Норфолке

    Благодаря работе талантливого садового дизайнера и светской львицы Норы Линдсэй эта усадьба засияла по-новому. Старинный сад окружает дом, где родилась королева Анна Болейн, а прогулка по лесу возле поместья даст возможность насладиться буйством красок.

    Осенние впечатления: старые дубы отражаются в узорчатой зеркальной поверхности озера.

  • 2

    Горы Great Smoky Mountains на юге США

    Услышьте шорох листьев под ногами и мелодию трав в горах Great Smoky Mountains. Орехи, амбра, красный дуб и еще около сотни видов деревьев, которые растут здесь, в осеннюю пору меняют свои цвета. Тропинки, которые вьются по склонам, ведут к остановкам в Пиджеон Фордж и Севервилле в штате Теннесси.

    Осенние впечатления: побродите под навесом деревьев, в кронах которых играют солнечные блики, по маршруту Oconaluftee River Trail в Северной Каролине.

  • 3

    Шварцвальд — Черный Лес на юго-западе Германии

    Октябрь — месяц чудес, когда лучше всего посетить Шварцвальд — горный массив в Баден-Вюртемберге. Именно здесь черпали вдохновение для своих сказок братья Гримм. Ярко-зеленые ели выглядят празднично на фоне огненных крон, навевая новогоднее настроение. Пройдитесь здесь утром, а в конце прогулки согрейтесь знаменитым в этом регионе горячим шоколадом и попробуйте вишневый пирог в одной из местных кофеен.

    Осенние впечатления: чтобы насладиться самым красивым видом, езжайте по улице Часов с кукушкой — отсюда открывается потрясающая панорама.

  • 4

    Национальный парк Касентино в Тоскане

    Протиснувшись через толпы народа на флорентийских улицах, можно попасть в спокойную атмосферу Национального лесного парка Касентино, где в тишине вас будут окружать лишь дубы и каштаны. Проследуйте по тропе в один из самых крупных лесов в Европе и направляйтесь к Монте-Пенна в северной Италии, чтобы увидеть потрясающий разноцветный покров из листьев.

    Осенние впечатления: захватите с собой бинокли, чтобы увидеть диких кабанов, оленей и даже волков.

  • 5

    Регион Дору, Португалия

    Это место — рай для фотографов. Старые отвесные виноградники на севере Дору с наступлением осени приобретают медовые оттенки. Погода в октябре теплая, поэтому проехаться по склонам мимо красочных деревень, винных поместий и порта можно на электробайке.

    Осенние впечатления: посмотрите на реку Дору, которая извивается между живописными городками Регуа и Пиньяо, направляясь в сторону Испании.

  • 6

    Аббатство Болтон, Северный Йоркшир 

    Старинное аббатство находится в самом сердце Национального парка Yorkshire Dales. Оно разместилось посреди бескрайних зеленых просторов, которые в это время года покрываются шоколадными и карамельными оттенками. Посмотрите лучшие достопримечательности на территории поместья, построенного в XII веке, чтобы ощутить все величие этого удивительного места.

    Осенние впечатления: Кресло Саймона, большой песчаный выступ, служит отличной смотровой площадкой для созерцания прекрасных видов.

  • 7

    Зеленые Горы в Вермонте

    Горы, которые полностью соответствуют своему названию, покрываются янтарными оттенками и охрой с приходом осени. Дорога, пролегающая через эту живописную местность, тянется 235 км. По пути вам встретятся фермы, на которых вы сможете угоститься натуральными местными лакомствами: пивом, бифштексами и медом.

    Осенние впечатления: огненно-красные клены, из которых делают знаменитый сироп.

  • 8

    Карпаты, Трансильвания

    Если ваши планы о путешествии выпадают на Хеллоуин — поездка в Трансильванию станет лучшей идеей. Замок Бран, о котором ходят мрачные легенды, связанные с именем Дракулы, находится в центре южных Карпатских гор. Грандиозное буйство ярких красок не оставит вас равнодушным.

    Осенние впечатления: средневековый атмосферный ботанический сад в Клуж-Напоке.

  • 9

    Озеро Инари, Финляндия

    Финляндия может ассоциироваться не только со снежными сугробами и местом жительства Санта-Клауса. Осень здесь так же прекрасна, как и зима, хотя и очень коротка. Народ саами называет этот период «руска» — время, когда листва на березах становится золотой, а на кустах искрится красная брусника. Перед вами откроется бездонное голубое небо, вы вдохнете полной грудью свежий воздух и даже сможете увидеть северное сияние.

    Осенние впечатления: проплывите на лодке по озеру Инари, чтобы насладиться видами с воды.

  • 10

    Лес Дина, Глостершир

    Те, кто любят время листопада, будут в восторге от прогулки по лесу Дина и Уайской долине, которые находятся на границе между Англией и Уэльсом. Здесь можно сделать потрясающие фотографии, ведь на огромной территории растет около 20 миллионов деревьев разных видов, которые осенью создают настоящую феерию цвета.

    Осенние впечатления: насладитесь неограниченным ракурсом обзора леса в Нью-Фэнси, на территории которого раньше была шахта.

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