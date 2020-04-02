Собаки Динго и Большой Барьерный Риф: ТОП вещей, которые есть только в Австралии (Фото)

1 Австралийские Альпы более снежные, чем швейцарские Удивительно, но факт - Альпы в Австралии, что расположены между Новым Южным Уэльсом и Викторией, являются куда более снежными, чем те, что находятся в Швейцарии. А потому многие любители горнолыжного спорта, которые знают об этом, предпочитают именно австралийские горы, а не красочные, теплые пляжи. Снег в горах Австралии выпадает с июня по сентябрь, а это означает, что этот регион идеально подходит для летнего горнолыжного туризма. Вблизи Канберры, столицы Австралии, находится два крупнейших курорта - Тредбо и Перишер, которые влекут туристов со всего мира. А вот Blue Cow Mountain пользуется спросом у известных личностей, поскольку может похвастаться большим количеством трасс, отменным жильем и потрясающими видами.

2 Почти 90% австралийцев проживают на побережье Большая часть Австралии покрыта пустыней, а это означает, что люди здесь буквально вынуждены жить на побережье. Такие крупные города, как Перт, Мельбурн и Сидней могут похвастаться обилием пляжей, от мест под названием Бонди до яркого пригорода Тригга. Также в этих городах ведется оживленная жизнь и можно найти самые знаковые места для туристов. За пределами этих городов также можно отыскать множество городишек, что буквально ютятся на пляжах, где можно оценить потрясающие виды береговых линий.

3 На острове Тасмания самый чистый воздух А Вы знали, что остров Тасмания был признан самым лучшим местом для прогулок? Всё потому, что на этой территории самый чистый и незагрязненный воздух. Он здесь примерно такой же чистый, как в Антарктиде, а большая часть острова находится под охраной национального парка. Сам же остров Тасмания является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тасмания - идеальное место для путешествия, которое может похвастаться обилием живой природы, а также красочными видами на залив, системой впечатляющих пещер и уникальными животными, что проживают только здесь, а на остальном материке больше не существуют.

4 Самой большой экосистемой является Большой Барьерный риф Самой большой гордостью Австралии является именно Большой Барьерный риф, который насчитывает в себе свыше 2900 отдельных рифов, связанных между собой. Они настолько огромны, что их даже можно увидеть из космоса, а общая площадь рифа составляет около 344 400 километров квадратных. Простирается он от Юга до Севера, проходя между городом Гладстон и проливом Торреса, что отделяет его австралийскую часть от новогвинейской. Большая часть этой площади находится под защитой Морского национального парка, а также входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно, что CNN в своё время назвал Большой Барьерный риф одним из семи природных чудес света.

5 В Австралии свыше 60 регионов для виноделия А Вы знали, что в Австралии очень любят вино и занимаются самостоятельным выращиванием винограда? А ещё там больше шестидесяти регионов, что могут похвастаться разными сортами. Так, виноделием занимаются на территории Нового Южного Уэльса и Виктории. Самыми живописными и известными винодельческими регионами считаются Альпийские долины и Тумбарумба, где производят множество вкуснейших винных напитков - от шардоне до совиньона верта.

6 В Австралии есть самый большой песчаный остров в мире Столь удивительным островом стал Фрейзер, располагающийся на территории восточного побережья. Его длина составляет свыше ста двадцати километров, а суммарная площадь составляет 1840 квадратных километров. Остров состоит по большей части из дюн, что были образованы, согласно подсчетам ученых, примерно 400 тысяч лет тому назад. Также на острове находится свыше сорока пресных озер, которые ещё называются Висячими. Большую часть острова занимают джунгли и мангровые леса, нетронутые рукой человека, что позволяет водиться на Фрейзере самым разным животным - от пресноводных черепах до собак Динго.

7 Индийский тихоокеанский маршрут самый длинный в мире Поскольку Австралия весьма немаленький континент, то и основным видом транспорта здесь является именно железнодорожный. А потому совсем не удивительно, что маршрут Indian Pacific, который простирается от Сиднея до Перта, сегодня считается самым длинным в мире и проходит сквозь такие интересные места, как Голубые горы и хребет Флиндерс. Столь длинная дорога занимает примерно 478 километров, а путешествие в одну сторону занимает больше семидесяти часов! Впервые поезд по этому маршруту был запущен в 1970 году после того, как было завершено строительство столь масштабной железной дороги. Сегодня же по этому пути курсируют классические поезда, что возят как туристов, так и жителей страны.

8 В Австралии есть крупнейший военный мемориал Великая Океанская Дорога, она же B100, считается самой известной дорогой на территории Австралии. Она занимает свыше 243 километров и тянется вдоль побережья в штате Виктория. Эту дорогу начали строить в 1919 году, а её строителями стали австралийские солдаты, вернувшиеся домой с Первой мировой войны. В то время на дороге работало всего три тысячи человек, которые получали весьма высокое жалование - 10 шиллингов за рабочий день. Дорога строилась как своеобразный мемориал жертвам Первой мировой войны, где располагаются различные памятники и другие напоминания об этом. Сегодня это место признано самой живописной дорогой в мире.

9 Почти 80% животных на территории Австралии уникальные Животный мир Австралии считается одним из самых уникальных и интересных, поскольку на её территории проживают как диковинные птицы, так и млекопитающие. Так, на полях Нового Южного Уэльса можно заметить стада кенгуру, а вот в небольших заводях и реках плавают удивительные утконосы. Эвкалиптовые деревья облюбованы очаровательными и пушистыми коалами, а вот на территории пустынь можно отыскать сумчатых волков, тасманских дьяволов, ехидну, вомбата и других уникальных созданий. Также Австралия может похвастаться большим количеством интересных земноводных и редкими видами птиц, включая эму и множество видов попугаев.