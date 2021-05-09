Макаревич признался, чем его удивила Западная Украина: "Ожидал увидеть захолустье" (фото)

Лидер легендарной группы "Машина времени", российский музыкант Андрей Макаревич, который не единожды гастролировал по Украине, поделился своими впечатлениями о Западной. Известный артист сейчас выступает с новым музыкальным проектом под названием "УО 5".

На официальной странице исполнителя в Facebook были опубликованы фотографии из Тернополя, Хмельницкого, Ровно, Черновцов и не только.

"Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - рассказал музыкант в своем новом посте.

Ранее Андрей Макаревич откровенно рассказал, как РФ начала травлю против него из-за поддержки Украины.