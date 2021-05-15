Скачать
Суббота, 15.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
Украину ждут новые "договорняки": названы две проблемы с отставками в Кабмине
Украину ждут новые "договорняки": названы две проблемы с отставками в Кабмине
Медведчука могут выставить на обмен с Россией
Медведчука могут выставить на обмен с Россией
Не боги горшки обжигают: как бывшая мэр Гётеборга стала водителем мусоровоза
Не боги горшки обжигают: как бывшая мэр Гётеборга стала водителем мусоровоза

Комаров в "Аскании-Новой": ведущий покажет зрителям закрытую зону заповедника (фото)

Комаров в "Аскании-Новой": ведущий покажет зрителям закрытую зону заповедника (фото)
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрия Комарова

В воскресенье, 16 мая, в 10:50 на телеканале "1+1" в программе "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" украинский ведущий отправится в заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, где обитают животные с пяти континентов.

"Херсонская область впечатляет и остается в памяти навсегда. Это совершенно другой отдых. Отдых с элементами экспедиции, который запомнится на всю жизнь. Да, тут пока не идеальные дороги – но зато есть африканские буйволы и американские бизоны, сайгаки и лошади Пржевальского, настоящая гигантская пустыня. Экзотичней отдыха не придумаешь", - рассказывает телеведущий на своей странице в Инстаграме.

В этом путешествии Дмитрий познакомился с ученым, биологом и директором заповедника "Аскания-Нова" Виктором Гавриленко.

"Если бы не этот человек – многие животные исчезли бы из заповедника давно. В начале 2000-х ему угрожали депутаты, которые пытались организовать охоту в заповеднике. Но он, не взирая на статус "звонков сверху", не дал уничтожить заповедник, и продолжает относиться к животным, как к своим детям", - отметил Комаров.

Кроме этого, ведущий покажет зрителям закрытую зону заповедника, в которую ежегодно пускают всего 300 человек: в основном сотрудников, ученых, биологов, журналистов.

Ранее Дмитрий Комаров поделился промо своего нового тревел-проекта.

Напомним, что в феврале этого года на территории заповедника была зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

Все по теме:

Херсон, Шоу, Аскания Нова, Дмитрий Комаров, Мандруй Україною з Дмитром Комаровим.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одессу среди ночи переполошил вой сирены, причины называются разные (видео)
02 После новой смертельной стычки Израиля и Палестины в дело решили вмешаться США
03 В Киеве открыли легальное казино: первая ночь прошла там с шампанским и без масок (фото и видео)
04 Набсовет "Нафтогаза" ушел в отставку: остался лишь один человек
05 Торнадо с крупным градом обрушились на Ухань, есть погибшие и сотни раненых (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
&quot;В стендап пора&quot;: Жириновский у Урганта отличился нелепыми танцами и пикантными откровениями (видео)
"В стендап пора": Жириновский у Урганта отличился нелепыми танцами и пикантными откровениями (видео)
Коронавирус сбавляет темпы в Украине, но страдает все больше детей: свежая сводка на 15 мая
Коронавирус сбавляет темпы в Украине, но страдает все больше детей: свежая сводка на 15 мая
Чипсы раздора: учитель забрал их у школьника, тот испугал мать суицидом - а суд наказал родителей
Чипсы раздора: учитель забрал их у школьника, тот испугал мать суицидом - а суд наказал родителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь