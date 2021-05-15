Комаров в "Аскании-Новой": ведущий покажет зрителям закрытую зону заповедника (фото)

В воскресенье, 16 мая, в 10:50 на телеканале "1+1" в программе "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" украинский ведущий отправится в заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, где обитают животные с пяти континентов.

"Херсонская область впечатляет и остается в памяти навсегда. Это совершенно другой отдых. Отдых с элементами экспедиции, который запомнится на всю жизнь. Да, тут пока не идеальные дороги – но зато есть африканские буйволы и американские бизоны, сайгаки и лошади Пржевальского, настоящая гигантская пустыня. Экзотичней отдыха не придумаешь", - рассказывает телеведущий на своей странице в Инстаграме.

В этом путешествии Дмитрий познакомился с ученым, биологом и директором заповедника "Аскания-Нова" Виктором Гавриленко.

"Если бы не этот человек – многие животные исчезли бы из заповедника давно. В начале 2000-х ему угрожали депутаты, которые пытались организовать охоту в заповеднике. Но он, не взирая на статус "звонков сверху", не дал уничтожить заповедник, и продолжает относиться к животным, как к своим детям", - отметил Комаров.

Кроме этого, ведущий покажет зрителям закрытую зону заповедника, в которую ежегодно пускают всего 300 человек: в основном сотрудников, ученых, биологов, журналистов.

Ранее Дмитрий Комаров поделился промо своего нового тревел-проекта.

Напомним, что в феврале этого года на территории заповедника была зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.