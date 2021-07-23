"Любят черный перец и травы": финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" назвала популярные блюда в Албании

Финалистка 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" Бельченко, которая вошла в ТОП-100 Ukrainian Women, больше двух недель как находится в отпуске в Албании и делится со своими подписчиками фото с летнего отдыха. Девушка уже посетила столицу Албании - Тирану, города Берат и Джирокастро.
В своем новом посту в Инстаграме Юлия рассказала об особенностях местной кухни и назвала самые популярные блюда.
Албанская национальная кухня была сформирована под влиянием турецкой, итальянской и других кулинарных течений. В их пищевой терминологии есть даже славянские слова. Это связано с периодами завоевания страны. Например, после прихода Османской империи, большинство блюд стали приближены к исламским стандартам.
"В целом, кухню Албании можно назвать средиземноморской. Местные жители любят использовать черный перец и средиземноморские травы в качестве специй", - поделилась холостячка.
Самые популярные блюда у албанцев - список Юлии Бельченко:
Источник: MPORT.UA
Источник: Foodie Advice
Также Бельченко рассказала, что цены на еду в Албании дешевле, чем в Украине. Фрукты вкусные на максималках, особенно черешня и инжир. Для туристов блогер рекомендует захватить с собой домой баночку инжирового варенья и албанского меда как сувенир.
Напомним, что в июле Бельгия открыла свои границы для украинских туристов.