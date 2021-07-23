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"Любят черный перец и травы": финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" назвала популярные блюда в Албании

"Любят черный перец и травы": финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" назвала популярные блюда в Албании
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф

Финалистка 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" Бельченко, которая вошла в ТОП-100 Ukrainian Women, больше двух недель как находится в отпуске в Албании и делится со своими подписчиками фото с летнего отдыха. Девушка уже посетила столицу Албании - Тирану, города Берат и Джирокастро.

В своем новом посту в Инстаграме Юлия рассказала об особенностях местной кухни и назвала самые популярные блюда.

Албанская национальная кухня была сформирована под влиянием турецкой, итальянской и других кулинарных течений. В их пищевой терминологии есть даже славянские слова. Это связано с периодами завоевания страны. Например, после прихода Османской империи, большинство блюд стали приближены к исламским стандартам.

Юлия Бельченко Албания

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"В целом, кухню Албании можно назвать средиземноморской. Местные жители любят использовать черный перец и средиземноморские травы в качестве специй", - поделилась холостячка.

Самые популярные блюда у албанцев - список Юлии Бельченко:

  • Тав Коси - тушеная телятина под пушистым одеялом из омлета, подается в глиняном горшочке

Тав Коси Албания

Источник: MPORT.UA

  • Спеца ме - перец, фаршированный рисом и творогом

Спеца ме Албания

Источник: Foodie Advice

  • Основной гарнир - рис
  • Очень популярны блюда из рыбы и морепродуктов
  • Ошаф - сладкие рисовые пирожки, неплохой десерт
  • Кофе любят Турецкий и Эспрессо

Также Бельченко рассказала, что цены на еду в Албании дешевле, чем в Украине. Фрукты вкусные на максималках, особенно черешня и инжир. Для туристов блогер рекомендует захватить с собой домой баночку инжирового варенья и албанского меда как сувенир.

Юлия Бельченко Албания

Напомним, что в июле Бельгия открыла свои границы для украинских туристов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Питание, Еда, Албания, Юлия Бельченко.
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