"Любят черный перец и травы": финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" назвала популярные блюда в Албании

Финалистка 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" Бельченко, которая вошла в ТОП-100 Ukrainian Women, больше двух недель как находится в отпуске в Албании и делится со своими подписчиками фото с летнего отдыха. Девушка уже посетила столицу Албании - Тирану, города Берат и Джирокастро.

В своем новом посту в Инстаграме Юлия рассказала об особенностях местной кухни и назвала самые популярные блюда.

Албанская национальная кухня была сформирована под влиянием турецкой, итальянской и других кулинарных течений. В их пищевой терминологии есть даже славянские слова. Это связано с периодами завоевания страны. Например, после прихода Османской империи, большинство блюд стали приближены к исламским стандартам.

"В целом, кухню Албании можно назвать средиземноморской. Местные жители любят использовать черный перец и средиземноморские травы в качестве специй", - поделилась холостячка.

Самые популярные блюда у албанцев - список Юлии Бельченко:

Тав Коси - тушеная телятина под пушистым одеялом из омлета, подается в глиняном горшочке

Источник: MPORT.UA

Спеца ме - перец, фаршированный рисом и творогом

Источник: Foodie Advice

Основной гарнир - рис

Очень популярны блюда из рыбы и морепродуктов

Ошаф - сладкие рисовые пирожки, неплохой десерт

Кофе любят Турецкий и Эспрессо

Также Бельченко рассказала, что цены на еду в Албании дешевле, чем в Украине. Фрукты вкусные на максималках, особенно черешня и инжир. Для туристов блогер рекомендует захватить с собой домой баночку инжирового варенья и албанского меда как сувенир.

Напомним, что в июле Бельгия открыла свои границы для украинских туристов.