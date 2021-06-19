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"Черногория - это...": Остапчук дал советы об отдыхе в балканской стране

"Черногория - это...": Остапчук дал советы об отдыхе в балканской стране
Обновлено 08:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Остапчука

Известный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который недавно поздравил свою дочь с 8-летием, отправился этим летом со своей женой Кристиной Горняк на отдых в прекрасную Черногорию.

Супруги расположились в красивом отеле с видом на море и горы. Владимир и Кристина нежились на пляже, катались на катере и смаковали местное вино и блюда.

На своей странице в Инстаграме телеведущий поделился своим опытом отдыха в Черногории и дал несколько советов для тех, кто захочет посетить эту удивительную балканскую страну.

  • Обязательно берите авто. Страну стоит объехать хотя бы потому, что здесь каждая бухта и залив - отдельная жизнь. Мы взяли мини кабрио. Не бойтесь за свой английский, большинство говорит на русском и довольно сносном английском тоже, by the way

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  • Селитесь в разных местах и желательно в бутик-отелях. Тут особая атмосфера и особый шарм.

  • Никаких попсовых раскрученных мест, - Черногория открывает своё сердце тому, кто не поленится зайти за угол.

Must visit:

  • Устричная ферма
  • Boat tour в Пераст
  • Porto Montenegro (так, чисто для инсты)
  • Горы. Мы не ездили в этот раз, но все настоятельно рекомендуют.

  • Локальные продукты: вино, рыбля чорба, пршут и сыры - не то, что must, а будет плохо, если совсем не try.

  • Цены ниже Италии, но выше Турции, например. Отель 5* тянет на 200 евро в сутки, средний чек в рестике - от 40 евро. Прокат разный, но если решитесь на кабрик, готовьте от 70 евро в сутки.

 
 
 
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A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ранее "Телеграф" писал, что для украинцев летом откроются такие страны как: Албания, Турция, Испания и Франция.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Черногория, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.
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