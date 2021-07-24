В правительстве объяснили заминку с признанием украинских COVID-сертификатов в ЕС

Украинские COVID-сертификаты, с международной версией которых можно будет путешествовать, начнут действовать после признания этого документа Евросоюзом.

Украинцы смогут использовать "ковидные сертификаты" сразу после того, как их согласует и разрешит ЕС.

Об этом 24 июля "ТСН" сообщила пресс-служба "Минцифры".

В Министерстве цифровой трансформации говорят, что ЕС прислал чеклист, по которому они должны самостоятельно пройти проверку на соответствие украинских сертификатов их требованиям.

"После этого от правительства Украины мы направим официальное письмо Еврокомиссии о том, что мы готовы ко второму этапу", - пояснили в пресс-службе.

Также они добавили, что после этого будет этап, когда страны-члены ЕС и Украина должны признать сертификаты.

По словам представительницы Минцифры, кроме признания с Еврокомиссией, МИД ведет активную работу и переговоры со странами, которые не входят в ЕС.

"Мы постоянно следим за информацией внедрения COVID сертификатов в ЕС и мире. Эти документы - ускорение в сотни раз", - говорят в пресс-службе.

Также в украинские сертификаты внесли изменения - у них появился срок действия.

Пробное тестирование сертификата (бета-тест), которое стало доступным 1 июля для привитых двумя дозами в Украине, запустили для ограниченного количества людей, чтобы проверить, как все работает.

"Это поможет команде Минцифры улучшить услугу перед ее запуском для всех украинцев. Сейчас более 10 тыс. граждан страны уже тестируют сертификаты, мы оптимизируем систему", - подытожили в пресс-службе.

Напоминаем о том, как в Киеве туристические фирмы продавали поддельные сертификаты о прохождении теста на коронавирус.