Страна в смартфоне, дороги и борьба с коронавирусом: эстонский пример для Украины

В последнее время я часто подолгу живу в Эстонии и порой ловлю себя на мысли, что эта страна сегодня вполне могла бы стать ориентиром для того, как Украине строить свою жизнь в ближайшем будущем. Конечно, есть огромное существенное отличие: численность населения. Наверное, жизнь полутора миллиона человек организовать гораздо проще, чем 40 миллионов. Но что-то мне подсказывает, что дело не только в этом.

Скажу сразу: в чем-то наши страны даже похожи. В Эстонии тоже не все довольны президентом и правительством (хотя довольных все же больше), русскоязычные постоянно сетуют на ущемление их прав, а эстонцы, с которыми довелось пообщаться, категорически отрицают, что они с Латвией и Литвой как "три сестры". Эстонии хочется быть ближе не к "постсоветским сестрам", а к Скандинавии. Но различий, конечно, больше.

О "стране в смартфоне"

Обещание украинцам "страны в смартфоне" выглядело, конечно, замечательно, но, глядя на Эстонию, понимаю: нам до такой страны как до Луны пешком.

Во-первых, о какой "стране в смартфоне" может идти речь, когда сами смартфоны в Украине есть далеко не у всех? У нас в глубинке дети в школу ездят на телеге - какие уж там смартфоны!

Во-вторых, с самой мобильной связью у нас тоже большие проблемы, о полном 4G-покрытии пока речь не идет.

В-третьих, даже базовые государственные реестры не заполнены до конца, то есть нет никакой базы для диджитализации.

И, наконец, мало того, что большинство приложений не доработаны, и зарегистрироваться и оплатить в них что-то - это тот еще квест, так еще и чуть ли не каждое действие в смартфоне надо подтверждать бумажными справками при очных встречах. Даже к распиаренной ID-карте дают распечатку на листе формата А4 с пропиской. Причина банальна: далеко не все госорганы имеют ридеры для считывания информации с ID-паспортов. Нас уверяли, что паспорт-книжечка - это неудобно. Теперь, с листом А4, конечно, стало гораздо удобнее.

В эстонскую ID-карту зашита вообще вся информация - от даты рождения и отпечатков пальцев до регистрации и электронной подписи. При желании в нее можно подшить даже скидочные карты магазинов. Обращаясь в любой орган или структуру, достаточно просто назвать свой номер карты - и все.

Эстонцы по возможности отказываются не только от личных посещений госструктур, но и бумажных справок и бумажных копий (всех устраивает скан-копия или просто фотография документа, сделанная смартфоном). Для того чтобы записаться на прием в полицию, больницу, любую госструктуру, вызвать мастера на дом, нужен только интернет. Причем сделать это можно на любом из трех языков: эстонском, русском или английском. Если у вас документ, например, на украинском языке, для подачи в госорган его необязательно переводить на эстонский - можно и на русский.

Официальные бланки тоже используются редко. Например, когда я обратился в Департамент полиции и погранохраны с просьбой разрешить въехать в Эстонию, на следующий день пришло простое электронное письмо с разрешением на въезд. Моя просьба прислать разрешение на бланке, встретила полное непонимание: зачем, если есть это письмо?

О коронавирусе

Сейчас в Эстонии отменен масочный режим, и я считаю, что здесь сыграли большую роль два основных фактора: мобильность власти и дисциплинированность населения.

Мобильность власти заключается в том, что они всегда находят в себе силы вовремя остановиться и не делать противостояние коронавирусу "делом всей своей жизни" в ущерб всему остальному. Например, осенью, когда в той же Польше люди носили маски не только в закрытых помещениях, но и на улицах и даже в собственных авто, Эстония масок не носила даже в лечебных учреждениях. Зато когда к зиме ситуация ухудшилась и масочный режим таки ввели, эстонцы отнеслись к этому сознательно, и носили маски как положено, а не под носом или под подбородком. То есть страна, в отличие от Украины, просто не успела "выгореть" до состояния "достали уже эти маски".

Что касается вакцинации, то она в Эстонии является добровольной и с 17 мая доступна для всех жителей страны в возрасте от 12 лет. Для того чтобы записаться на прививку, надо зайти в свой личный кабинет на портале пациента, после чего выбрать вакцину (в Эстонии доступны большинство имеющихся вакцин), город (можно выбирать любой, а не только тот, в котором живете), дату вакцинации и время. Никаких "живых очередей" не будет: приходите в назначенное время, вам делают прививку и просят 15 минут подождать в холле. Если по истечении 15 минут чувствуете себя хорошо, можете уходить.

Достаточное количество вакцин, грамотная пропаганда вакцинации, а также простая и доступная система регистрации привели к тому, что на сегодня вакцинировано уже более 40% населения страны.

О дорогах и топливе

Несмотря на закрытые границы, многих автомобильных путешественников интересуют дороги, заправки, цены на топливо.

В Украине, несмотря на пафосное заявление президента Зеленского о «Большой стройке», большинство дорог продолжают пребывать в ужасном состоянии. И если от столицы еще можно доехать с относительным комфортом до Борисполя и Львова, то Одесская трасса на автобан уже давно не тянет. О дорогах в регионах, которые уже сложно назвать даже направлениями, лучше не вспоминать.

Качество эстонских дорог, без, преувеличения, очень хорошее. Их единственным недостатком является ширина: они уже украинских, в связи с чем кажется, что, например, два автобуса на них никак не разъедутся. Но, правда, водители автобусов об этих наших впечатлениях не знают и потому легко разъезжаются.

Топливо на всех эстонских заправках стоит одинаково: 1,21 евро за литр дизеля и 1,43 евро за литр А-95.

Что касается самих АЗС, то таких как в Украине - больших, просторных, с кафе и аккуратными туалетами - в Эстонии немного. Гораздо чаще здесь встречаются мини-АЗС, где нет ни оператора, ни здания: только навес над колонками и терминал для самостоятельной оплаты и заправки.

О "самостоятельности"

Здесь вообще люди многое делают самостоятельно: очень популярны, например, автомойки самообслуживания, почтоматы, кассы самообслуживания в супермаркетах.

А в полиции оборудованы кабинки для того, чтобы человек мог самостоятельно сделать фото, сдать отпечатки пальцев и образец подписи.

В Украине даже в паспортном сервисе "Документ", где люди платят деньги за комфорт и качество обслуживания, перед тем как сделать фото, скажем, на загранпаспорт чуть ли не с "порога" предупреждают: делаем максимум три фото. Словно они тратят на эти фото дорогостоящую пленку.

В Эстонии заходишь в кабинку, задергиваешь за собой шторку - и хоть 20 раз фотографируйся. Просто робот тебя 20 раз переспросит - мол, оставляем это фото или делаем еще? И никакого раздражения или недовольства.

Раздражение или недовольство - это вообще не про эстонцев. Например, здесь нет привычных нам очередей - везде электронные. Приходишь в полицию, в банк, в аптеку, в поликлинику, выбираешь на табло нужную тебе услугу, автомат выдает чек с номером. Садишься неподалеку и ждешь, когда он высветится на табло. Никакого "я стояла, только на пять минут отошла", никакого "мне только спросить". Высветился номер на табло - подходи и спрашивай.

О столице и провинции

Но самое главное отличие Эстонии заключается в том здесь в столице и в регионах люди живут примерно с одинаковым уровнем комфорта. Это в Украине жизнь более-менее налажена только в Киеве и еще нескольких городах-миллионниках, а в регионах - ни дорог, ни школ, ни больниц, не говоря уже о какой-то развлекательной инфраструктуре.

В Эстонии даже крошечные городки на 5-7 тыс. жителей мало чем отличаются от Таллинна или Тарту по инфраструктуре. Понятно, что там будет не 20 супермаркетов, а два или три. Но это будут именно аккуратные сетевые супермаркеты со всем набором товаров, а не покосившаяся будка, где чуть ли не на одной полке соседствуют хлеб и стиральный порошок. В самом крошечном городке с двумя улицами - такие же качественные дороги, ухоженные парки, площади, улицы, скверы и пляжи, есть кафе, аптеки, АЗС и все остальное, необходимое для комфортной жизни.

А еще в Эстонии очень чисто. Здесь на улицах практически невозможно увидеть брошенный окурок или упаковку от мороженого. Более того: если пакет или какая-то упаковка все же каким-то образом оказались на земле, проходящий мимо человек вполне может поднять этот мусор и донести до урны.

Конечно, все в мире относительно, и сами эстонцы очень далеки от того, чтобы считать свою жизнь идеальной. Наши знакомые жители страны жаловались на огромные очереди на плановые операции, которые растягиваются на несколько лет, на дороговизну жизни, на закрытие русских школ, на сложности с получением гражданства и так далее.

И мы, пожалуй, с ними согласимся: идеального места для жительства просто не существует. Но, как известно, все познается в сравнении.