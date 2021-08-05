Суд АР Крым арестовал 13 российских самолетов

В четверг, 5 августа, по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя суд наложил арест на 13 самолетов российских авиакомпаний, ведь их использовали для перевозки пассажиров в/ из закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

"Досудебное расследование установило неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы в оккупированный Крым, порядка въезда и выезда из нее, с целью причинения вреда украинским интересам", - говорится в заявлении.

Известно, что авиаперевозчик незаконно использует 13 пассажирских самолетов марки "Airbus" для транспортировки людей через границу Украины с 2019 года и по настоящее время.

Тем самым он нарушает нормы международного и украинского законодательства.

Кроме того, российский авиаперевозчик имеет свой официальный вебсайт, на котором осуществляет продажу билетов в / из оккупированного полуострова.

Прокуратура АР предоставила информацию, что Украина считает действия авиаперевозчика компании РФ нарушением норм международного права.

Это подрывает суверенитет страны и нарушает законодательство Украины, по нормам которого транспортировка пассажиров в/из Крыма запрещена.

Нарушение установленных норм влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Ранее в рамках данного уголовного производства суд наложил арест на 211 воздушных судов.

В ведомстве добавили, что на данный момент регулярные авиаперевозки в оккупированный Крым осуществляют 37 российских авиакомпаний.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 июля в Министерстве иностранных дел Великобритании опубликовали доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

Напоминаем, что 2 августа в так называемом "российском парламенте Крыма", возмутившись прекращением поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, начали готовить иск в арбитражный суд против Украины.

Также мы писали, что 22 июля Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу из-за Крыма. Список состоит из 10 претензий к Украине.