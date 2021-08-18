Слоеный пирог с яблоками - три простых рецепта

Проверенные рецепты аппетитного, румяного и ароматного слоеного пирога с яблоками.

Наверное нет пирога проще и доступнее, чем слоеный. Тут даже заморачиваться особо не нужно, готовое тесто можно просто купить в магазине. И не сомневайтесь, даже если это Ваш первая выпечка, то у Вас все получиться.

19 августа отмечается Яблочный Спас, на который принято готовить различные блюда с яблоками. В преддверии праздника, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с тремя простыми рецептами слоеного пирога с яблоками.

Яблочный пирог из слоеного бездрожжевого теста

Ингредиенты:

Яблоки — 1 кг

Тесто слоеное бездрожжевое — 500 г

Крахмал — 30 г

Мука — 30 г

Сахар — 150 г + 1 ст. ложка (для посыпания пирога)

Масло сливочное — 50 г + для смазывания теста

Корица — 1/2 ч. ложки

Орех мускатный — 1/3 ч. ложки

Лимон (сок) — 0,5 шт.

Приготовление:

Яблоки разрезать на четыре части, очистить от кожуры и сердцевины. Сложить нарезанные яблоки в миску, полить лимонным соком и 30 г растопленного сливочного масла, всё хорошо перемешать. Добавить крахмал, муку, сахар, корицу, мускатный орех и тщательно перемешать.

Доску для теста присыпать мукой и раскатать половину теста до размера формы для выпекания с учетом бортиков, добавив 1 см.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и равномерно уложить раскатанное тесто.

На доске раскатать вторую половину теста прямоугольником и разрезать на 12 полосочек примерно по 2 см шириной. Длина полос должна быть на 1 см больше размера формы для выпекания.

Выложить подготовленные яблоки на тесто и распределить равномерно по всей форме.

Выложить 3 полоски теста на яблоки вертикально, затем три полоски горизонтально и переплести их. Добавить еще по 3 полоски вертикально и горизонтально, переплести в форме корзиночки. Обрезать по краю лишнее тесто, оставить 1 см.

Закрутить тесто по краю всего пирога веревочкой. Смазать тесто на пироге растопленным сливочным маслом.

Разогреть духовку до 180°С и выпекать слоеный пирог с яблоками 25 минут. Выдвинуть форму с пирогом из духовки и посыпать 1 ст. ложкой сахара, выпекать еще 10 минут. Достать из духовки и оставить до полного остывания.

Пирог из слоёного теста с яблоками и корицей

Ингредиенты:

Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г

Яблоки — 500 г

Масло сливочное — 50 г

Сахар — 50 г

Корица молотая — 1/4 ч. ложки

Мука пшеничная — 2 ст. ложки

Мята свежая — для украшения

Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, разрежьте на четвертинки. Каждую четвертинку яблока разрежьте ещё на три части. В общем каждое яблоко получится разделить на 12 долек.

Тесто разрежьте на две половины — получится два пирога.

Каждую часть теста скалкой раскатайте в прямоугольник и с помощью крышки или дна разъёмной формы вырежьте из них круглые основы для пирогов.

Духовку включите для разогрева до 200 градусов.

Выложите основы для пирогов на противень или в формы для выпекания. Если покрытие противня или форм — не тефлоновое, застелите дно пергаментом. Нарезанные яблоки выложите по кругу внахлёст, оставляя 1-1,5 см от края теста.

Сливочное масло растопите и смажьте поверхность яблок с помощью кулинарной силиконовой кисточки. Сахар распределите по яблокам. Присыпьте яблоки корицей.

Выпекайте пироги из слоёного теста с яблоками в разогретой духовке 20-25 минут. Яблоки станут мягкими, а края теста — румяными и аппетитными.

Слегка остудите пироги-галеты на решётке — это важно, чтобы яблочный сок впитался в тесто, а не вытекал на тарелку при разрезании пирога. Переложите яблочные галеты на тарелки.

Французский слоеный пирог с яблоками

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое (готовое, размороженное) — 300 г

Яблоки (крупные) — 3-4 шт.

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)

Корица — 1 ч. л.

Мед (жидкий) — 1-2 ст. л.

Приготовление:

Взять прямоугольный пласт готового слоеного дрожжевого теста. С помощью ножа начертить прямоугольник, оставив по 3 см от краев пласта теста. Не нужно сильно надавливать ножом. Проткнуть середину теста вилкой в нескольких местах, чтобы середина пирога при выпекании не поднималась.

Яблоки помыть, удалить сердцевину. Половину яблок нарезать кубиком. Оставшиеся яблоки разрезать на две части, и каждую из частей нарезать тонкими дольками.

Отправить первую половину яблок в миску или кастрюлю, добавить корицу и ваниль. Постоянно помешивая, прогревать яблоки до тех пор, пока половина из них не превратится в пюре, а вторая просто станет мягкой.

Дать немного остыть яблокам. После этого выложить начинку на слой теста. Равномерно распределить ее. Сверху выложить тонко нарезанные яблоки. Края пирога смазать взбитым яйцом.

Отправить пирог на 20 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Вынуть пирог из духового шкафа. Дать пирогу остыть минут 5-7, после смазать пирог медом. Французский слоеный пирог с яблоками готов.