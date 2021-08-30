Готовятся за день: Татьяна Литвинова рассказала, как быстро и просто заквасить помидоры (видео)

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась своим любимым рецептом домашних солений.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом омлета с кабачками, рассказала своим подписчикам рецепт квашеных помидоров. Стоит отметить, что кулинар узнала об этом рецепте от своей мамы.

"Этот рецепт квашеных помидоров под силу даже ребенку! И не займёт много времени уж точно!" — комментирует рецепт Литвинова, добавляя, что помидоры можно есть уже через 1-2 дня.

Ингредиенты:

Помидоры "Сливка" — 1,5 кг

Морковь — 1 шт

Чеснок — 2 зубчика

Сельдерей листовой — 3 веточки

Перец острый — 1 шт

Лист лавровый — 2 шт

Рассол:

Вода — 1л

Соль — 30 г

Как заквасить помидоры по рецепту Татьяны Литвиновой можно посмотреть у нее на ютуб-канале.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.