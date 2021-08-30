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Готовятся за день: Татьяна Литвинова рассказала, как быстро и просто заквасить помидоры (видео)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Готовятся за день: Татьяна Литвинова рассказала, как быстро и просто заквасить помидоры (видео) Новость обновлена 30 августа 2021, 12:12
Рецепт квашеных помидоров

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась своим любимым рецептом домашних солений.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом омлета с кабачками, рассказала своим подписчикам рецепт квашеных помидоров. Стоит отметить, что кулинар узнала об этом рецепте от своей мамы.

"Этот рецепт квашеных помидоров под силу даже ребенку! И не займёт много времени уж точно!" — комментирует рецепт Литвинова, добавляя, что помидоры можно есть уже через 1-2 дня.

Ингредиенты:

  • Помидоры "Сливка" — 1,5 кг
  • Морковь — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сельдерей листовой — 3 веточки 
  • Перец острый — 1 шт
  • Лист лавровый — 2 шт

Рассол:

  • Вода — 1л
  • Соль — 30 г

Как заквасить помидоры по рецепту Татьяны Литвиновой можно посмотреть у нее на ютуб-канале.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.

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