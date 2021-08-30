Готовятся за день: Татьяна Литвинова рассказала, как быстро и просто заквасить помидоры (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 23
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась своим любимым рецептом домашних солений.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом омлета с кабачками, рассказала своим подписчикам рецепт квашеных помидоров. Стоит отметить, что кулинар узнала об этом рецепте от своей мамы.
"Этот рецепт квашеных помидоров под силу даже ребенку! И не займёт много времени уж точно!" — комментирует рецепт Литвинова, добавляя, что помидоры можно есть уже через 1-2 дня.
Ингредиенты:
- Помидоры "Сливка" — 1,5 кг
- Морковь — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Сельдерей листовой — 3 веточки
- Перец острый — 1 шт
- Лист лавровый — 2 шт
Рассол:
- Вода — 1л
- Соль — 30 г
Как заквасить помидоры по рецепту Татьяны Литвиновой можно посмотреть у нее на ютуб-канале.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.
- Дата публикации
-
- Категория
-