Готуються за день: Тетяна Литвинова розповіла, як швидко і просто заквасити помідори (відео)
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Кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїм улюбленим рецептом домашніх солінь.
Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом омлету з кабачками, розповіла своїм передплатникам рецепт квашених помідорів. Варто відзначити, що кулінар дізналася про це рецепті від своєї мами.
"Цей рецепт квашених помідорів під силу навіть дитині! І не займе багато часу вже точно!" — коментує рецепт Литвинова, додаючи, що помідори можна їсти вже через 1-2 дні.
Інгредієнти:
- Помідори "Сливка" — 1,5 кг
- Морква — 1 шт
- Часник — 2 зубчики
- Селера листова — 3 гілочки
- Перець гострий — 1 шт
- Лист лавровий — 2 шт
розсіл:
- Вода — 1л
- Сіль — 30 г
Як заквасити помідори за рецептом Тетяни Литвинової можна подивитися у неї на ютуб-каналі.
Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.
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