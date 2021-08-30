Готуються за день: Тетяна Литвинова розповіла, як швидко і просто заквасити помідори (відео)

Кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїм улюбленим рецептом домашніх солінь.

Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом омлету з кабачками, розповіла своїм передплатникам рецепт квашених помідорів. Варто відзначити, що кулінар дізналася про це рецепті від своєї мами.

"Цей рецепт квашених помідорів під силу навіть дитині! І не займе багато часу вже точно!" — коментує рецепт Литвинова, додаючи, що помідори можна їсти вже через 1-2 дні.

Інгредієнти:

Помідори "Сливка" — 1,5 кг

Морква — 1 шт

Часник — 2 зубчики

Селера листова — 3 гілочки

Перець гострий — 1 шт

Лист лавровий — 2 шт

розсіл:

Вода — 1л

Сіль — 30 г

Як заквасити помідори за рецептом Тетяни Литвинової можна подивитися у неї на ютуб-каналі.

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.