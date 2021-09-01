Король соусов на всех континентах: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить кетчуп в домашних условиях
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 37
Татьяна Литвинова призывает не покупать кетчуп в магазине, а готовить соус самостоятельно.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что из помидоров на зиму можно делать не только закатки, рецептом которых она делилась ранее, но и можно приготовить домашний кетчуп без консервантов и красителей.
На своем ютуб-канале кулинар поделилась подробным видеорецептом.
"Заготовки на зиму это не только соленья и закрутки. Это еще невероятно вкусный томатный соус" — говорит Татьяна, добавляя, то домашний кетчуп является универсальным и подходит как к мясу, к рыбе, так и вторым блюдам.
Ингредиенты:
- Помидоры — 6 кг (5л сока)
- Яблоки — 1 кг
- Лук репчатый — 0,5 кг
- Чеснок — 5-6 зубчиков
- Перец острый — 1шт
- Соль — 1 ст.л.
- Перец горошек — 1 ст.л.
- Перец душистый — 1 ст.л
Приготовление:
Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить быстрые малосольные огурцы в пакете.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-