Укр

Король соусов на всех континентах: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить кетчуп в домашних условиях

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Как сделать домашний кетчуп Новость обновлена 06 сентября 2021, 15:57
Как сделать домашний кетчуп

Татьяна Литвинова призывает не покупать кетчуп в магазине, а готовить соус самостоятельно.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что из помидоров на зиму можно делать не только закатки, рецептом которых она делилась ранее, но и можно приготовить домашний кетчуп без консервантов и красителей.

На своем ютуб-канале кулинар поделилась подробным видеорецептом.

"Заготовки на зиму это не только соленья и закрутки. Это еще невероятно вкусный томатный соус" — говорит Татьяна, добавляя, то домашний кетчуп является универсальным и подходит как к мясу, к рыбе, так и вторым блюдам.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 6 кг (5л сока)
  • Яблоки — 1 кг
  • Лук репчатый — 0,5 кг
  • Чеснок — 5-6 зубчиков
  • Перец острый — 1шт
  • Соль — 1 ст.л.
  • Перец горошек — 1 ст.л.
  • Перец душистый — 1 ст.л

Приготовление:

Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить быстрые малосольные огурцы в пакете.

Личной харизмы Зеленского, увы, не хватило
Мир
Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Личной харизмы Зеленского, увы, не хватило
Зеленский вернулся из США с пустыми руками: в National Interest вышла разгромная статья о встрече с Байденом
Дата публикации
Категория
Кабмин ожидают серьезные ротации
Часть министров хотят уволить уже в сентябре: кому пора собирать вещи
Дата публикации
Категория
Украинцам повысят пенсию
В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию
Дата публикации
Категория
Константин Павлов покончил с собой, причин может быть несколько
Монастырский рассекретил факторы, из-за которых мэр Кривого Рога мог покончить с собой
Дата публикации
Категория
Злата Огневич. Фото из архива героини
Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими