Король соусов на всех континентах: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить кетчуп в домашних условиях

Татьяна Литвинова призывает не покупать кетчуп в магазине, а готовить соус самостоятельно.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, что из помидоров на зиму можно делать не только закатки, рецептом которых она делилась ранее, но и можно приготовить домашний кетчуп без консервантов и красителей.

На своем ютуб-канале кулинар поделилась подробным видеорецептом.

"Заготовки на зиму это не только соленья и закрутки. Это еще невероятно вкусный томатный соус" — говорит Татьяна, добавляя, то домашний кетчуп является универсальным и подходит как к мясу, к рыбе, так и вторым блюдам.

Ингредиенты:

Помидоры — 6 кг (5л сока)

Яблоки — 1 кг

Лук репчатый — 0,5 кг

Чеснок — 5-6 зубчиков

Перец острый — 1шт

Соль — 1 ст.л.

Перец горошек — 1 ст.л.

Перец душистый — 1 ст.л

Приготовление:

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