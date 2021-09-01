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Король соусів на всіх континентах: Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати кетчуп в домашніх умовах

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Як зробити домашній кетчуп Новина оновлена 01 вересня 2021, 09:34
Як зробити домашній кетчуп

Тетяна Литвинова закликає не купувати кетчуп в магазині, а готувати соус самостійно.

Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова розповіла, що з помідорів на зиму можна робити не тільки закрутки, рецептом яких вона ділилася раніше, але і можна приготувати домашній кетчуп без консервантів і барвників.

На своєму ютуб-каналі кулінар поділилася докладним відеорецептом.

"Закрутки на зиму це не тільки соління і закрутки. Це ще неймовірно смачний томатний соус" — каже Тетяна, додаючи, то домашній кетчуп є універсальним і підходить як до м’яса, до риби, так і других страв.

Інгредієнти:

  • Помідори — 6 кг (5 л соку)
  • Яблука — 1 кг
  • Цибуля ріпчаста — 0,5 кг
  • Часник — 5-6 зубчиків
  • Перець гострий — 1шт
  • Сіль — 1 ст.л.
  • Перець горошок — 1 ст.л.
  • Перець духмяний — 1 ст.л

приготування:

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