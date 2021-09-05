Очень классное для пирогов: судья "МастерШеф" рассказал, как правильно замешивать тесто "фило"
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Владимир Ярославский поделился техникой приготовления вытяжного теста.
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом приготовления итальянского мороженого с коньяком, продолжает учить своих подписчиков готовить.
На своей странице в Инстаграм кулинар рассказал, как в домашних условиях замесить тесто "фито" или вытяжное.
"Очень простой рецепт в домашнем приготовлении. Такое тесто очень классное для пирогов и вертут, штруделя" — пишет Ярославский.
Ингредиенты:
- 310г мука пшеничная хлебопекарная
- 140г вода
- 1 яйцо -50г
- 7г соль
- 5г разрыхлитель
- 40г растительное масло без запаха
Приготовление:
Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и соль, воду комнатной температуры, яйцо и масло и замешиваем тесто. В начале масса будет нежной и липнуть к рукам. Нужно хорошо вымешивать минут 10 до тех пор, пока масса не перестанет приставать к пальцам.
Оставляем на 45 минут под пленкой. Тесто должно стать эластичным, но мягким и не приставать к рукам.
Формируем 6 шариков. Смешиваем 90г кукурузного крахмала и 30г муки. В начале шарики теста раскатываем в небольшой прямоугольник или круг и выкладываем их стопочкой друг на друга. Важно!, чтобы между слоями было достаточно смеси крахмала и муки, поэтому через сито обильно посыпайте тесто между шарами.
Так складываем все 6. Ждем 10 минут, и скалкой аккуратно начинаем "растягивать" всю стопку листов.
Когда тесто полночью раскатано, дайте ему полежать еще минут 5 и затем аккуратно снимайте по каждому слою, убирая лишний крахмал кисточкой.
Ранее, "Телеграф" писал, что коллега Владимира Ярославского, экс-судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом домашнего, ароматного яблочного повидла, которое легко приготовить.
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