Очень классное для пирогов: судья "МастерШеф" рассказал, как правильно замешивать тесто "фило"

Владимир Ярославский поделился техникой приготовления вытяжного теста.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом приготовления итальянского мороженого с коньяком, продолжает учить своих подписчиков готовить.

На своей странице в Инстаграм кулинар рассказал, как в домашних условиях замесить тесто "фито" или вытяжное.

"Очень простой рецепт в домашнем приготовлении. Такое тесто очень классное для пирогов и вертут, штруделя" — пишет Ярославский.

Ингредиенты:

310г мука пшеничная хлебопекарная

140г вода

1 яйцо -50г

7г соль

5г разрыхлитель

40г растительное масло без запаха

Приготовление:

Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и соль, воду комнатной температуры, яйцо и масло и замешиваем тесто. В начале масса будет нежной и липнуть к рукам. Нужно хорошо вымешивать минут 10 до тех пор, пока масса не перестанет приставать к пальцам.

Оставляем на 45 минут под пленкой. Тесто должно стать эластичным, но мягким и не приставать к рукам.

Формируем 6 шариков. Смешиваем 90г кукурузного крахмала и 30г муки. В начале шарики теста раскатываем в небольшой прямоугольник или круг и выкладываем их стопочкой друг на друга. Важно!, чтобы между слоями было достаточно смеси крахмала и муки, поэтому через сито обильно посыпайте тесто между шарами.

Так складываем все 6. Ждем 10 минут, и скалкой аккуратно начинаем "растягивать" всю стопку листов.

Когда тесто полночью раскатано, дайте ему полежать еще минут 5 и затем аккуратно снимайте по каждому слою, убирая лишний крахмал кисточкой.

Ранее, "Телеграф" писал, что коллега Владимира Ярославского, экс-судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом домашнего, ароматного яблочного повидла, которое легко приготовить.