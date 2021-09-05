Укр

Очень классное для пирогов: судья "МастерШеф" рассказал, как правильно замешивать тесто "фило"

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Владимир Ярославский Новость обновлена 05 сентября 2021, 10:50
Владимир Ярославский

Владимир Ярославский поделился техникой приготовления вытяжного теста.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом приготовления итальянского мороженого с коньяком, продолжает учить своих подписчиков готовить.

На своей странице в Инстаграм кулинар рассказал, как в домашних условиях замесить тесто "фито" или вытяжное.

"Очень простой рецепт в домашнем приготовлении. Такое тесто очень классное для пирогов и вертут, штруделя" — пишет Ярославский.

Ингредиенты:

  • 310г мука пшеничная хлебопекарная
  • 140г вода
  • 1 яйцо -50г
  • 7г соль
  • 5г разрыхлитель
  • 40г растительное масло без запаха

Приготовление:

Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и соль, воду комнатной температуры, яйцо и масло и замешиваем тесто. В начале масса будет нежной и липнуть к рукам. Нужно хорошо вымешивать минут 10 до тех пор, пока масса не перестанет приставать к пальцам.

Оставляем на 45 минут под пленкой. Тесто должно стать эластичным, но мягким и не приставать к рукам.

Формируем 6 шариков. Смешиваем 90г кукурузного крахмала и 30г муки. В начале шарики теста раскатываем в небольшой прямоугольник или круг и выкладываем их стопочкой друг на друга. Важно!, чтобы между слоями было достаточно смеси крахмала и муки, поэтому через сито обильно посыпайте тесто между шарами.

Так складываем все 6. Ждем 10 минут, и скалкой аккуратно начинаем "растягивать" всю стопку листов.

Когда тесто полночью раскатано, дайте ему полежать еще минут 5 и затем аккуратно снимайте по каждому слою, убирая лишний крахмал кисточкой.

Ранее, "Телеграф" писал, что коллега Владимира Ярославского, экс-судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом домашнего, ароматного яблочного повидла, которое легко приготовить.

Владимир Путин
Политика
США заинтересованы в помощи Украине после провала в Афганистане, но Путину это сильно не понравится
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
США заинтересованы в помощи Украине после провала в Афганистане, но Путину это сильно не понравится
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине 5 сентября
В Украине стремительно растет количество госпитализированных с коронавирусом: статистика за сутки
Дата публикации
Категория
Последствия пожара в костеле Святого Николая в Киеве
В Минкульте нашли виновных в пожаре в костеле Святого Николая
Дата публикации
Категория
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ захотел заехать в Москву на танке: росСМИ уже кипят (видео)
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности