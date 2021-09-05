Дуже класне для пирогів: суддя "МастерШеф" розповів, як правильно замішувати тісто "філо"

Володимир Ярославський поділився технікою приготування витяжного тіста.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кухар Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом приготування італійського морозива з коньяком, продовжує вчити своїх підписників готувати.

На своїй сторінці в Інстаграм кулінар розповів, як в домашніх умовах замісити тісто "фіто" або витяжне.

"Дуже простий рецепт в домашньому приготуванні. Таке тісто дуже класне для пирогів і вертута, штруделя" — пише Ярославський.

Інгредієнти:

310 г борошно пшеничне

140 г вода

1 яйце — 50 г

7 г сіль

5 г розпушувач

40 г рослинної олії без запаху

Приготування:

Просіваємо борошно, додаємо розпушувач і сіль, воду кімнатної температури, яйце і масло і замішуємо тісто. На початку маса буде ніжною і липнути до рук. Потрібно добре вимішувати хвилин 10 до тих пір, поки маса не перестане приставати до пальців.

Залишаємо на 45 хвилин під плівкою. Тісто має стати еластичним, але м’яким і не приставати до рук.

Формуємо 6 кульок. Змішуємо 90 г кукурудзяного крохмалю і 30 г борошна. На початку кульки тіста розкачуємо в невеликий прямокутник або коло і викладаємо їх стопкою один на одного. Важливо!, щоб між шарами було досить суміші крохмалю і борошна, тому через сито рясно посипайте тісто між шарами.

Так складаємо всі 6. Чекаємо 10 хвилин, і качалкою акуратно починаємо "розтягувати" всю стопку аркушів.

Коли тісто повністю розкачане, дайте йому полежати ще хвилин 5 і потім акуратно знімайте по кожному шару, прибираючи зайвий крохмаль пензликом.

Раніше, "Телеграф" писав, що колега Володимира Ярославського, екссуддя шоу "МастерШеф" Ліза Глинська поділилася рецептом домашнього, ароматного яблучного повидла, яке легко приготувати.