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"Почти полтавские галушки": судья "Мастер Шеф" поделился бабушкиным рецептом вареников на кефире

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Рецепт вареников от Владимира Ярославского Новость обновлена 29 сентября 2021, 12:44
Рецепт вареников от Владимира Ярославского

Повар отмечает, что из такого же теста делают пустые галушки для курицы.

Вареники — одно из главных блюд украинской кухни, которое угодит любому гурману. А все потому, что начинку для них можно использовать какую только захочешь: от сладкой (творог, вишни, клубника) до капусты, картошки, грибов и т.д.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", кулинар Владимир Ярославский, который ранее поделился авторским рецептом борща, решил поделиться со своими подписчиками рецептом вареников от своей бабушки.

"Варила она их всегда в большой кастрюле под большой миской. Подавала в глиняной посуде, хранились они и на следующий день — были особенно вкусны после того как поджарятся на сливочном масле — просто не оторваться — с корочкой" — пишет Ярославский.

Ингредиенты:

  • 250г жирный кефир
  • 0,5 яйца
  • 2 щепотки соли
  • 350-370г муки
  • 6г соды

Приготовление:

В миске соединить кефир, яйцо и соль, перемешать вилкой. Добавить муку и наверх ее соду — пол чайной ложки с горкой, и вымесит тесто. Тесто должно быть нежным: чем нежнее — тем вкуснее будут ваши вареники. Дайте постоять тесту минут 20-30.

Сделайте из теста "багет" и нарежьте его на части. Раскатайте небольшие кружочки и в них наложите начинку, которую можно брать любую — от сыра до мяса, от вишни до картофеля. Слепите вареники: делайте косичку, или подушечки, или лепите полтавские галушки — типа шариков.

Варите на пару, на марле. Для небольших изделий достаточно 5 минут, для побольше — минут 6. Главное не переварить: если передержать, изделия пойдут прозрачными пятнами.

Подготовьте заранее жареный лук или просто масло. Смазывать вареники лучше сразу как сняли, иначе они слипнутся.

Ранее, "Телеграф" писал, о том, какие ингредиенты и в каких пропорциях должны быть в разных видах теста для того, чтобы оно получилось идеальным.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Владимир Ярославский #МастерШеф #Мастер-шеф #Шоу Мастер Шеф #Вкусные вареники
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