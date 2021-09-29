"Майже полтавські галушки": суддя "МастерШеф" поділився бабусиним рецептом вареників на кефірі
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Кухар зазначає, що з такого ж тіста роблять порожні галушки для курки.
Вареники — одна з головних страв української кухні, яка сподобається будь-якому гурману. А все тому, що начинку для них можна використовувати яку тільки захочеш: від солодкої (сир, вишні, полуниця) до капусти, картоплі, грибів і т.д.
Суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кулінар Володимир Ярославський, який раніше поділився авторським рецептом борщу, вирішив поділитися зі своїми підписниками рецептом вареників від своєї бабусі.
"Варила вона їх завжди у великій каструлі під великий мискою. Подавала в глиняному посуді, зберігалися вони і на наступний день — були особливо смачні після того як підсмажаться на вершковому маслі — просто не відірватися" — пише Ярославський.
Інгредієнти:
- 250г жирного кефіра
- 0,5 яйця
- 2 щіпки солі
- 350-370г борошна
- 6г соди
Приготування:
У мисці з’єднати кефір, яйце і сіль, перемішати виделкою. Додати борошно і наверх її соду — пів чайної ложки з гіркою, і вимісить тісто. Тісто має бути ніжним: чим ніжніше — тим смачніше будуть ваші вареники. Дайте постояти тесту хвилин 20-30.
Зробіть з тіста "багет" і наріжте його на частини. Розкачайте невеликі кружечки і в них накладіть начинку, яку можна брати будь-яку — від сиру до м’яса, від вишні до картоплі. Зліпити вареники: робіть косичку, або подушечки, або ліпіть полтавські галушки — типу кульок.
Варіть на пару, на марлі. Для невеликих виробів досить 5 хвилин, для більших — хвилин 6. Головне не переварити: якщо перетримати, вироби підуть прозорими плямами.
Підготуйте заздалегідь смажену цибулю або просто масло. Змащувати вареники краще відразу як зняли, інакше вони злипнуться.
Раніше, "Телеграф" писав, про те, які інгредієнти і в яких пропорціях повинні бути в різних видах тіста для того, щоб воно вийшло ідеальним.
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