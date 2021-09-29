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"Майже полтавські галушки": суддя "МастерШеф" поділився бабусиним рецептом вареників на кефірі

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Рецепт вареників від Володимира Ярославського Новина оновлена 29 вересня 2021, 12:44
Рецепт вареників від Володимира Ярославського

Кухар зазначає, що з такого ж тіста роблять порожні галушки для курки.

Вареники — одна з головних страв української кухні, яка сподобається будь-якому гурману. А все тому, що начинку для них можна використовувати яку тільки захочеш: від солодкої (сир, вишні, полуниця) до капусти, картоплі, грибів і т.д.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф", кулінар Володимир Ярославський, який раніше поділився авторським рецептом борщу, вирішив поділитися зі своїми підписниками рецептом вареників від своєї бабусі.

"Варила вона їх завжди у великій каструлі під великий мискою. Подавала в глиняному посуді, зберігалися вони і на наступний день — були особливо смачні після того як підсмажаться на вершковому маслі — просто не відірватися" — пише Ярославський.

Інгредієнти:

  • 250г жирного кефіра
  • 0,5 яйця
  • 2 щіпки солі
  • 350-370г борошна
  • 6г соди

Приготування:

У мисці з’єднати кефір, яйце і сіль, перемішати виделкою. Додати борошно і наверх її соду — пів чайної ложки з гіркою, і вимісить тісто. Тісто має бути ніжним: чим ніжніше — тим смачніше будуть ваші вареники. Дайте постояти тесту хвилин 20-30.

Зробіть з тіста "багет" і наріжте його на частини. Розкачайте невеликі кружечки і в них накладіть начинку, яку можна брати будь-яку — від сиру до м’яса, від вишні до картоплі. Зліпити вареники: робіть косичку, або подушечки, або ліпіть полтавські галушки — типу кульок.

Варіть на пару, на марлі. Для невеликих виробів досить 5 хвилин, для більших — хвилин 6. Головне не переварити: якщо перетримати, вироби підуть прозорими плямами.

Підготуйте заздалегідь смажену цибулю або просто масло. Змащувати вареники краще відразу як зняли, інакше вони злипнуться.

Раніше, "Телеграф" писав, про те, які інгредієнти і в яких пропорціях повинні бути в різних видах тіста для того, щоб воно вийшло ідеальним.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Володимир Ярославський #Майстер шеф #Майстер шеф #Шоу МастерШеф #Смачні вареники
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