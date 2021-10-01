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Полезный десерт на зиму: вкусное варенье из тыквы и кураги

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Тыквенное варенье с курагой Новость обновлена 01 октября 2021, 11:39
Тыквенное варенье с курагой

Сезон тыкв продолжается

Не пропустите возможности приготовить на зиму вкусное и очень полезное варенье из тыквы и кураги.

Вот суперовий и простой рецепт.

Ингредиенты:

  • 1 ½ кг тыквы
  • 450 гр кураги
  • 1 кг сахара
  • 3 ложки лимонного сока

Приготовление:

  1. Тыкву очистите от кожуры и семян. Нарежьте кубиками среднего размера. Выложите в кастрюлю и добавьте сахарный песок. Прикрыть, оставить на столе на 2,5-3 часа для растворения сахарных частиц.
  2. Курагу промойте, выложите в эмалированную миску и залейте на 30 минут прохладной, кипяченой водой. Затем процедите, нарежьте курагу кусочками.
  3. Емкость с тыквой поставьте на огонь, после закипания уменьшите температуру, проварите содержимое в течение 20 минут. При появлении пенки ее нужно снять.
  4. Добавьте курагу, продолжите варку еще 20 минут. За 5 минут до окончания добавьте 2-3 столовые ложки лимонного сока.
  5. Расфасуйте варенье из тыквы и кураги в стерильные банки, плотно закройте и остудите.

Ваше варенье на зиму готово!

Также вкусное варенье можно приготовить из кабачков. Рецепт блюд с кабачков на зиму смотрите здесь.

Теги:
#Десерты #Рецепты
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