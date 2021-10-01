Полезный десерт на зиму: вкусное варенье из тыквы и кураги
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Сезон тыкв продолжается
Не пропустите возможности приготовить на зиму вкусное и очень полезное варенье из тыквы и кураги.
Вот суперовий и простой рецепт.
Ингредиенты:
- 1 ½ кг тыквы
- 450 гр кураги
- 1 кг сахара
- 3 ложки лимонного сока
Приготовление:
- Тыкву очистите от кожуры и семян. Нарежьте кубиками среднего размера. Выложите в кастрюлю и добавьте сахарный песок. Прикрыть, оставить на столе на 2,5-3 часа для растворения сахарных частиц.
- Курагу промойте, выложите в эмалированную миску и залейте на 30 минут прохладной, кипяченой водой. Затем процедите, нарежьте курагу кусочками.
- Емкость с тыквой поставьте на огонь, после закипания уменьшите температуру, проварите содержимое в течение 20 минут. При появлении пенки ее нужно снять.
- Добавьте курагу, продолжите варку еще 20 минут. За 5 минут до окончания добавьте 2-3 столовые ложки лимонного сока.
- Расфасуйте варенье из тыквы и кураги в стерильные банки, плотно закройте и остудите.
Ваше варенье на зиму готово!
Также вкусное варенье можно приготовить из кабачков. Рецепт блюд с кабачков на зиму смотрите здесь.
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