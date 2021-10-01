Корисний десерт на зиму: смачне варення із гарбуза і кураги
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Сезон гарбузів триває
Не пропустіть можливості приготувати на зиму смачне і дуже корисне варення із гарбуза і кураги.
Ось суперовий і простий рецепт.
Інгредієнти:
- 1 ½ кг гарбуза
- 450 гр кураги
- 1 кг цукру
- 3 ложки лимонного соку
Приготування:
- Гарбуз очистіть від шкірки і насіння. Наріжте кубиками середнього розміру. Викладіть в каструлю і додайте цукровий пісок. Прикрити, залишити на столі на 2,5-3 години для розчинення цукрових частинок.
- Курагу промийте, викладіть в емальовану миску і залийте на 30 хвилин прохолодною, кип’яченою водою. Потім процідіть, наріжте курагу шматочками.
- Ємність з гарбузом поставте на вогонь, після закіпання зменшіть температуру, проваріть вміст протягом 20 хвилин. При появі пінки її потрібно зняти.
- Додайте курагу, продовжіть варіння ще 20 хвилин. За 5 хвилин до закінчення додайте 2-3 столові ложки лимонного соку.
- Розфасуйте варення із гарбуза і кураги в стерильні банки, щільно закрийте і остудіть.
Ваше варення на зиму готово!
Також смачне варення можна приготувати з кабачків. Рецепт страв з кабачків на зиму дивіться тут.
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