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Корисний десерт на зиму: смачне варення із гарбуза і кураги

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Гарбузове варення з курагою
Гарбузове варення з курагою

Сезон гарбузів триває

Не пропустіть можливості приготувати на зиму смачне і дуже корисне варення із гарбуза і кураги.

Ось суперовий і простий рецепт.

Інгредієнти:

  • 1 ½ кг гарбуза
  • 450 гр кураги
  • 1 кг цукру
  • 3 ложки лимонного соку

Приготування:

  1. Гарбуз очистіть від шкірки і насіння. Наріжте кубиками середнього розміру. Викладіть в каструлю і додайте цукровий пісок. Прикрити, залишити на столі на 2,5-3 години для розчинення цукрових частинок.
  2. Курагу промийте, викладіть в емальовану миску і залийте на 30 хвилин прохолодною, кип’яченою водою. Потім процідіть, наріжте курагу шматочками.
  3. Ємність з гарбузом поставте на вогонь, після закіпання зменшіть температуру, проваріть вміст протягом 20 хвилин. При появі пінки її потрібно зняти.
  4. Додайте курагу, продовжіть варіння ще 20 хвилин. За 5 хвилин до закінчення додайте 2-3 столові ложки лимонного соку.
  5. Розфасуйте варення із гарбуза і кураги в стерильні банки, щільно закрийте і остудіть.

Ваше варення на зиму готово!

Також смачне варення можна приготувати з кабачків. Рецепт страв з кабачків на зиму дивіться тут.

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#Десерти #Рецепти
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