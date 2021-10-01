Корисний десерт на зиму: смачне варення із гарбуза і кураги

Сезон гарбузів триває

Не пропустіть можливості приготувати на зиму смачне і дуже корисне варення із гарбуза і кураги.

Ось суперовий і простий рецепт.

Інгредієнти:

1 ½ кг гарбуза

450 гр кураги

1 кг цукру

3 ложки лимонного соку

Приготування:

Гарбуз очистіть від шкірки і насіння. Наріжте кубиками середнього розміру. Викладіть в каструлю і додайте цукровий пісок. Прикрити, залишити на столі на 2,5-3 години для розчинення цукрових частинок. Курагу промийте, викладіть в емальовану миску і залийте на 30 хвилин прохолодною, кип’яченою водою. Потім процідіть, наріжте курагу шматочками. Ємність з гарбузом поставте на вогонь, після закіпання зменшіть температуру, проваріть вміст протягом 20 хвилин. При появі пінки її потрібно зняти. Додайте курагу, продовжіть варіння ще 20 хвилин. За 5 хвилин до закінчення додайте 2-3 столові ложки лимонного соку. Розфасуйте варення із гарбуза і кураги в стерильні банки, щільно закрийте і остудіть.

Ваше варення на зиму готово!

Також смачне варення можна приготувати з кабачків. Рецепт страв з кабачків на зиму дивіться тут.