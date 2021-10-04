Что приготовить на завтрак: рецепт блинчиков с творогом без муки
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Это достаточно простое блюдо, которое очень по душе как детям, так и взрослым
Хотите полакомиться на завтрак классическими блинчиками с сыром, но с особым вкусом и полезными для здоровья? Тогда эти блинчики с сыром без муки для вас. Настоящее наслаждение! И полезны и питательны — попробуйте. Можете ознакомиться с большим количеством рецептов сладких блюд на завтрак в материале "Телеграфа".
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 5 ст. л. крахмала
- 2 ст. л. растительного масла
- сахар, соль по вкусу
- 500 мл молока
Для начинки из творога:
- 500 гр творога
- сахар по вкусу
- 1 пакетик ванильного сахара
Приготовление:
- Яйца взбить с сахаром, солью, крахмалом.
- Добавить молоко, хорошо перемешать, чтобы не было комков, добавить масло, перемешать и оставить на 5 мин.
Это рецепт блинчиков, а начинку можно использовать разную.
Начинка из творога для блинчиков:
- Возьмите 500 гр творога. Если творог сухой, то можно добавить 3-4 ст.л. сметаны.
- Добавьте сахар по вкусу, а также один пакетик ванильного сахара. Размешайте.
- Взбейте творожную смесь блендером, хорошо разотрите до однородной массы.
Ранее Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных драников, которые тоже можно приготовить на завтрак для всей семьи.
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