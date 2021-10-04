Что приготовить на завтрак: рецепт блинчиков с творогом без муки

Это достаточно простое блюдо, которое очень по душе как детям, так и взрослым

Хотите полакомиться на завтрак классическими блинчиками с сыром, но с особым вкусом и полезными для здоровья? Тогда эти блинчики с сыром без муки для вас. Настоящее наслаждение! И полезны и питательны — попробуйте. Можете ознакомиться с большим количеством рецептов сладких блюд на завтрак в материале "Телеграфа".

Ингредиенты:

4 яйца

5 ст. л. крахмала

2 ст. л. растительного масла

сахар, соль по вкусу

500 мл молока

Для начинки из творога:

500 гр творога

сахар по вкусу

1 пакетик ванильного сахара

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром, солью, крахмалом. Добавить молоко, хорошо перемешать, чтобы не было комков, добавить масло, перемешать и оставить на 5 мин.

Это рецепт блинчиков, а начинку можно использовать разную.

Начинка из творога для блинчиков:

Возьмите 500 гр творога. Если творог сухой, то можно добавить 3-4 ст.л. сметаны. Добавьте сахар по вкусу, а также один пакетик ванильного сахара. Размешайте. Взбейте творожную смесь блендером, хорошо разотрите до однородной массы.

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