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Что приготовить на завтрак: рецепт блинчиков с творогом без муки

Автор
Татьяна Кармазина
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Блинчики с творогом без муки
Блинчики с творогом без муки

Это достаточно простое блюдо, которое очень по душе как детям, так и взрослым

Хотите полакомиться на завтрак классическими блинчиками с сыром, но с особым вкусом и полезными для здоровья? Тогда эти блинчики с сыром без муки для вас. Настоящее наслаждение! И полезны и питательны — попробуйте. Можете ознакомиться с большим количеством рецептов сладких блюд на завтрак в материале "Телеграфа".

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 5 ст. л. крахмала
  • 2 ст. л. растительного масла
  • сахар, соль по вкусу
  • 500 мл молока

Для начинки из творога:

  • 500 гр творога
  • сахар по вкусу
  • 1 пакетик ванильного сахара

Приготовление:

  1. Яйца взбить с сахаром, солью, крахмалом.
  2. Добавить молоко, хорошо перемешать, чтобы не было комков, добавить масло, перемешать и оставить на 5 мин.

Это рецепт блинчиков, а начинку можно использовать разную.

Начинка из творога для блинчиков:

  1. Возьмите 500 гр творога. Если творог сухой, то можно добавить 3-4 ст.л. сметаны.
  2. Добавьте сахар по вкусу, а также один пакетик ванильного сахара. Размешайте.
  3. Взбейте творожную смесь блендером, хорошо разотрите до однородной массы.

Ранее Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных драников, которые тоже можно приготовить на завтрак для всей семьи.

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#Рецепты #Блинчики
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