Горячие, румяные, хрустящие: Татьяна Литвинова поделилась своим любимым рецептом драников

Это очень простое блюдо, без изысков, но оно просто бесподобно в своей простоте!

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как заготовить квашеные баклажаны на зиму, продолжила обогащать кулинарные навыки своих подписчиков.

На своем ютуб-канале кулинар опубликовала новый видео рецепт, в котором она поделилась тремя рецептами драников: классическим, с мясом и сыром сулугуни.

Татьяна Литвинова отмечает, что это традиционное блюдо из тертого картофеля в разных вариациях встречается в разных кухнях мира, потому что их любят все.

"Я хочу предложить вам свой любимый рецепт драников, который любит вся семья. Они получаются очень вкусными, воздушными, нежными, с тонкой хрустящей корочкой. А со сметаной драники просто превосходны!" — прокомментировала свой рецепт кулинар.

Ингредиенты:

Картофель -1200 г

Лук репчатый -200 г

Яйцо -2 шт

Мука пшеничная — 4 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Перец чёрный — 0,5 ч.л.

Сода — 1 ч. л.

Масло растительное -100 гр

Начинка:

Фарш из куриных бёдер -450 г

Лук репчатый -150 г

Соль -0,5 ч.л.

Перец чёрный -0,5 ч.л.

Сулугуни -100 г

Как приготовить драники: видеорецепт

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.