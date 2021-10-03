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Горячие, румяные, хрустящие: Татьяна Литвинова поделилась своим любимым рецептом драников

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Драники Новость обновлена 03 октября 2021, 13:36
Драники

Это очень простое блюдо, без изысков, но оно просто бесподобно в своей простоте!

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как заготовить квашеные баклажаны на зиму, продолжила обогащать кулинарные навыки своих подписчиков.

На своем ютуб-канале кулинар опубликовала новый видео рецепт, в котором она поделилась тремя рецептами драников: классическим, с мясом и сыром сулугуни.

Татьяна Литвинова отмечает, что это традиционное блюдо из тертого картофеля в разных вариациях встречается в разных кухнях мира, потому что их любят все.

"Я хочу предложить вам свой любимый рецепт драников, который любит вся семья. Они получаются очень вкусными, воздушными, нежными, с тонкой хрустящей корочкой. А со сметаной драники просто превосходны!" — прокомментировала свой рецепт кулинар.

Ингредиенты:

  • Картофель -1200 г
  • Лук репчатый -200 г
  • Яйцо -2 шт
  • Мука пшеничная — 4 ст.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Перец чёрный — 0,5 ч.л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Масло растительное -100 гр

Начинка:

  • Фарш из куриных бёдер -450 г
  • Лук репчатый -150 г
  • Соль -0,5 ч.л.
  • Перец чёрный -0,5 ч.л.
  • Сулугуни -100 г

Как приготовить драники: видеорецепт

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.

Теги:
#Рецепт #Татьяна Литвинова #Драники #Картофельные драники
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