Горячие, румяные, хрустящие: Татьяна Литвинова поделилась своим любимым рецептом драников
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Это очень простое блюдо, без изысков, но оно просто бесподобно в своей простоте!
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как заготовить квашеные баклажаны на зиму, продолжила обогащать кулинарные навыки своих подписчиков.
На своем ютуб-канале кулинар опубликовала новый видео рецепт, в котором она поделилась тремя рецептами драников: классическим, с мясом и сыром сулугуни.
Татьяна Литвинова отмечает, что это традиционное блюдо из тертого картофеля в разных вариациях встречается в разных кухнях мира, потому что их любят все.
"Я хочу предложить вам свой любимый рецепт драников, который любит вся семья. Они получаются очень вкусными, воздушными, нежными, с тонкой хрустящей корочкой. А со сметаной драники просто превосходны!" — прокомментировала свой рецепт кулинар.
Ингредиенты:
- Картофель -1200 г
- Лук репчатый -200 г
- Яйцо -2 шт
- Мука пшеничная — 4 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Перец чёрный — 0,5 ч.л.
- Сода — 1 ч. л.
- Масло растительное -100 гр
Начинка:
- Фарш из куриных бёдер -450 г
- Лук репчатый -150 г
- Соль -0,5 ч.л.
- Перец чёрный -0,5 ч.л.
- Сулугуни -100 г
Как приготовить драники: видеорецепт
Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.
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