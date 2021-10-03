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Гарячі, рум’яні, хрусткі: Тетяна Литвинова поділилася своїм улюбленим рецептом дерунів

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Деруни Новина оновлена 03 жовтня 2021, 13:36
Деруни

Це дуже просте блюдо, без вишукувань, але воно просто незрівнянне в своїй простоті!

Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як заготовити квашені баклажани на зиму, продовжила збагачувати кулінарні навички своїх підписників.

На своєму ютуб-каналі кулінар опублікувала новий відео рецепт, в якому вона поділилася трьома рецептами дерунів: класичним, з м’ясом і сиром сулугуні.

Тетяна Литвинова зазначає, що це традиційне блюдо з тертої картоплі в різних варіаціях зустрічається в різних кухнях світу, тому що їх люблять усі.

"Я хочу запропонувати вам свій улюблений рецепт дерунів, який любить вся сім’я. Вони виходять дуже смачними, повітряними, ніжними, з тонкою хрумкою скоринкою. А зі сметаною деруни просто чудові!" — прокоментувала свій рецепт кулінар.

Інгредієнти:

  • Картопля -1200 г
  • Цибуля ріпчаста -200 г
  • Яйце -2 шт
  • Борошно пшеничне — 4 ст.л.
  • Сіль — 1 ч.л.
  • Перець чорний — 0,5 ч.л.
  • Сода — 1 ч. Л.
  • Масло рослинне -100 гр

Начинка:

  • Фарш з курячих стегон -450 г
  • Цибуля ріпчаста -150 г
  • Сіль -0,5 ч.л.
  • Перець чорний -0,5 ч.л.
  • Сулугуні -100 г

Як приготувати деруни: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.

Теги:
#Рецепт #Тетяна Литвинова #Деруни #Картопляні деруни
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