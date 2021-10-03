Гарячі, рум’яні, хрусткі: Тетяна Литвинова поділилася своїм улюбленим рецептом дерунів
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Це дуже просте блюдо, без вишукувань, але воно просто незрівнянне в своїй простоті!
Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як заготовити квашені баклажани на зиму, продовжила збагачувати кулінарні навички своїх підписників.
На своєму ютуб-каналі кулінар опублікувала новий відео рецепт, в якому вона поділилася трьома рецептами дерунів: класичним, з м’ясом і сиром сулугуні.
Тетяна Литвинова зазначає, що це традиційне блюдо з тертої картоплі в різних варіаціях зустрічається в різних кухнях світу, тому що їх люблять усі.
"Я хочу запропонувати вам свій улюблений рецепт дерунів, який любить вся сім’я. Вони виходять дуже смачними, повітряними, ніжними, з тонкою хрумкою скоринкою. А зі сметаною деруни просто чудові!" — прокоментувала свій рецепт кулінар.
Інгредієнти:
- Картопля -1200 г
- Цибуля ріпчаста -200 г
- Яйце -2 шт
- Борошно пшеничне — 4 ст.л.
- Сіль — 1 ч.л.
- Перець чорний — 0,5 ч.л.
- Сода — 1 ч. Л.
- Масло рослинне -100 гр
Начинка:
- Фарш з курячих стегон -450 г
- Цибуля ріпчаста -150 г
- Сіль -0,5 ч.л.
- Перець чорний -0,5 ч.л.
- Сулугуні -100 г
Як приготувати деруни: відеорецепт
Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.
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