Гарячі, рум’яні, хрусткі: Тетяна Литвинова поділилася своїм улюбленим рецептом дерунів

Це дуже просте блюдо, без вишукувань, але воно просто незрівнянне в своїй простоті!

Екссуддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як заготовити квашені баклажани на зиму, продовжила збагачувати кулінарні навички своїх підписників.

На своєму ютуб-каналі кулінар опублікувала новий відео рецепт, в якому вона поділилася трьома рецептами дерунів: класичним, з м’ясом і сиром сулугуні.

Тетяна Литвинова зазначає, що це традиційне блюдо з тертої картоплі в різних варіаціях зустрічається в різних кухнях світу, тому що їх люблять усі.

"Я хочу запропонувати вам свій улюблений рецепт дерунів, який любить вся сім’я. Вони виходять дуже смачними, повітряними, ніжними, з тонкою хрумкою скоринкою. А зі сметаною деруни просто чудові!" — прокоментувала свій рецепт кулінар.

Інгредієнти:

Картопля -1200 г

Цибуля ріпчаста -200 г

Яйце -2 шт

Борошно пшеничне — 4 ст.л.

Сіль — 1 ч.л.

Перець чорний — 0,5 ч.л.

Сода — 1 ч. Л.

Масло рослинне -100 гр

Начинка:

Фарш з курячих стегон -450 г

Цибуля ріпчаста -150 г

Сіль -0,5 ч.л.

Перець чорний -0,5 ч.л.

Сулугуні -100 г

Як приготувати деруни: відеорецепт

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.