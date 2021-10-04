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Що приготувати на сніданок: рецепт млинців з сиром без борошна

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Млинці з сиром без борошна Новина оновлена 04 жовтня 2021, 22:17
Млинці з сиром без борошна

Це досить просте блюдо, яке дуже до душі як дітям, так і дорослим

Хочете поласувати на сніданок класичними млинцями з сиром, але з особливим смаком і корисними для здоров’я? Тоді ці млинці з сиром без борошна для вас. Справжня насолода! І корисні і поживні — спробуйте. Можете ознайомитися з великою кількістю рецептів солодких страв на сніданок в матеріалі "Телеграфа".

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 5 ст. л. крохмалю
  • 2 ст. л. олії
  • цукор, сіль за смаком
  • 500 мл молока

Для начинки з сиру:

  • 500 гр сиру
  • цукор за смаком
  • 1 пакетик ванільного цукру

Приготування:

  1. Яйця збити з цукром, сіллю, крохмалем.
  2. Додати молоко, добре перемішати, щоб не було грудок, додати масло, перемішати і залишити на 5 хв.

Це рецепт млинців, а начинку можна використовувати різну.

Начинка з сиру для млинців:

  1. Візьміть 500 гр сиру. Якщо сир сухий, то можна додати 3-4 ст.л. сметани.
  2. Додайте цукор за смаком, а також один пакетик ванільного цукру. Розмішайте.
  3. Збийте сирну суміш блендером, добре розітріть до однорідної маси.

Раніше Тетяна Литвинова поділилася рецептом смачних дерунів, які теж можна приготувати на сніданок для всієї родини.

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#Рецепти #Млинці
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