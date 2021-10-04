Що приготувати на сніданок: рецепт млинців з сиром без борошна
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Це досить просте блюдо, яке дуже до душі як дітям, так і дорослим
Хочете поласувати на сніданок класичними млинцями з сиром, але з особливим смаком і корисними для здоров’я? Тоді ці млинці з сиром без борошна для вас. Справжня насолода! І корисні і поживні — спробуйте. Можете ознайомитися з великою кількістю рецептів солодких страв на сніданок в матеріалі "Телеграфа".
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 5 ст. л. крохмалю
- 2 ст. л. олії
- цукор, сіль за смаком
- 500 мл молока
Для начинки з сиру:
- 500 гр сиру
- цукор за смаком
- 1 пакетик ванільного цукру
Приготування:
- Яйця збити з цукром, сіллю, крохмалем.
- Додати молоко, добре перемішати, щоб не було грудок, додати масло, перемішати і залишити на 5 хв.
Це рецепт млинців, а начинку можна використовувати різну.
Начинка з сиру для млинців:
- Візьміть 500 гр сиру. Якщо сир сухий, то можна додати 3-4 ст.л. сметани.
- Додайте цукор за смаком, а також один пакетик ванільного цукру. Розмішайте.
- Збийте сирну суміш блендером, добре розітріть до однорідної маси.
Раніше Тетяна Литвинова поділилася рецептом смачних дерунів, які теж можна приготувати на сніданок для всієї родини.
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